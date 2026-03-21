Milano, Portekiz'in iki hazırlık maçı öncesinde Leao'nun durumu şöyle olacak

Leao'nun Portekiz milli takımına gönderilmesinin uygun olup olmadığı konusunda kesinlikle aynı fikirde olmayan kişi, televizyonda şu açıklamayı yapan Max Allegri'dir: "Rafa ile konuştuk ve bugün dinlenmesini tercih ettik, böylece toparlanması için 20 günümüz olacak," dedi Allegri. "Milli takım mı? Kesinlikle oynayabilecek durumda değil, yüzde yüz formuna kavuşmak için özel antrenmanlara ihtiyacı var."





Bu görüş, maç sonrası basın toplantısında daha da kesin bir hale geldi: "Bence kadrodan çıkarılacak, sanırım kadrodan çıkardılar. Dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdiye kadar yaptıkları için kendisine teşekkür etmek gerekir."