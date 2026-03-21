Milan'ın Torino'yu 3-2 mağlup etmesinin ardından Rossoneri'de yüzler güldü. Allegri'nin takımı, Lazio'ya karşı aldığı ağır yenilginin ardından hemen toparlanırken, tribünde izleyen Leao da her açıdan zorlu geçen bir haftanın ardından yüzünü güldürdü. Rafa, arkadaşı Pulisc ile bir el sıkışarak meseleyi kapattı, ancak sezon başından beri kendisini rahatsız eden adduktor probleminin yeniden alevlenmesi nedeniyle son antrenmana katılamadı. Maç sonunda onu mutlu eden ve kameralar tarafından da görüntülenenler arasında başta Fofana olmak üzere takım arkadaşları da vardı: Fransız oyuncunun sörfçü sevinci, tribünde 10 numaralı formayı giyen arkadaşına adanmıştı. Sosyal medyada teşekkürlerle dolu yanıt da gecikmedi.
Milano, Portekiz'in iki hazırlık maçı öncesinde Leao'nun durumu şöyle olacak
LEAO SAKATLIK GEÇİRDİ ANCAK KADROYA ALINDI
Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası öncesinde Rafael Leao'ya güveniyor ve onu dünyanın en büyük turnuvasına hazırlık maçlarında denemek istiyor. Rossoneri'nin 10 numarası, dün 29 Mart'ta Meksika ve 1 Nisan'da ABD ile oynanacak iki maçın kadrosuna dahil edildi. Ancak kadro listesi, Milan'ın son antrenmanından önce açıklandı; bu antrenmanda Rossoneri'nin sağlık ekibi, eski Lille oyuncusunun fiziksel bir sorunu olduğunu tespit etmişti.
ALLEGRI KABUL ETMİYOR
Leao'nun Portekiz milli takımına gönderilmesinin uygun olup olmadığı konusunda kesinlikle aynı fikirde olmayan kişi, televizyonda şu açıklamayı yapan Max Allegri'dir: "Rafa ile konuştuk ve bugün dinlenmesini tercih ettik, böylece toparlanması için 20 günümüz olacak," dedi Allegri. "Milli takım mı? Kesinlikle oynayabilecek durumda değil, yüzde yüz formuna kavuşmak için özel antrenmanlara ihtiyacı var."
Bu görüş, maç sonrası basın toplantısında daha da kesin bir hale geldi: "Bence kadrodan çıkarılacak, sanırım kadrodan çıkardılar. Dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdiye kadar yaptıkları için kendisine teşekkür etmek gerekir."
PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINDAN NELER GELİYOR
Son saatlerde dolaşan söylentilere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, Leao ile ilgili henüz bir karar alınmadığını belirtiyor. Kesin açıklamanın, tüm şampiyonların maçları sona erdiği Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Milan, Leao’nun milli takım arası sırasında sakatlığından kurtulmak için Milanello’da kalacağından emin olsa da, Portekiz sağlık ekibi tarafından muayene edilmek üzere takım arkadaşlarının yanına gidebileceği ihtimali de göz ardı edilemez.