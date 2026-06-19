Milano, Juventus Comotto için girişimde bulunuyor: Rossoneri kulübünün yanıtı

Comotto, 2008 doğumlu bir oyuncu; kariyerine Perugia, Inter, Fiorentina ve Milan’da devam etti. Bir oyun kurucu olsa da – aynı zamanda ofansif orta saha ve kanat orta saha pozisyonlarında da oynadı – fiziksel olarak güçlü, dinamik, teknik ve oyun görüşüne sahip bir oyuncu. Allegri, kişiliğinden dolayı ilk günden itibaren onu takdir etti ve ona Rossoneri formasıyla parlak bir gelecek öngördü. Şimdi, Spezia’da geçirdiği mükemmel kiralık sezonun ardından – kulübün Serie C’ye düşmesine rağmen – onu kadroda tutup tutmayacağına karar vermek Amorim’e kalmış.