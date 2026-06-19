Comotto, 2008 doğumlu bir oyuncu; kariyerine Perugia, Inter, Fiorentina ve Milan’da devam etti. Bir oyun kurucu olsa da – aynı zamanda ofansif orta saha ve kanat orta saha pozisyonlarında da oynadı – fiziksel olarak güçlü, dinamik, teknik ve oyun görüşüne sahip bir oyuncu. Allegri, kişiliğinden dolayı ilk günden itibaren onu takdir etti ve ona Rossoneri formasıyla parlak bir gelecek öngördü. Şimdi, Spezia’da geçirdiği mükemmel kiralık sezonun ardından – kulübün Serie C’ye düşmesine rağmen – onu kadroda tutup tutmayacağına karar vermek Amorim’e kalmış.
Çeviri:
Milano, Juventus Comotto için girişimde bulunuyor: Rossoneri kulübünün yanıtı
JUVENTUS’UN TEKLİFİ
Comotto, İtalyan futbol dünyasının en iyi genç oyuncularından biri ve yükselişe geçen bir yetenek. Haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, Juventus uzun süredir bu “babasının izinden giden” oyuncunun gelişmelerini yakından takip ediyor (babası Gianluca, Fiorentina ve Torino takımlarında Serie A’da uzun bir kariyere sahipti). Geçtiğimiz günlerde Juventus, yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Milan’a yaklaşık 10 milyon avroluk bir teklif sundu; ancak Milan, hem şimdiki hem de gelecekteki planlarında bu oyuncuya büyük önem verdiği için transferi kabul etmedi.
GELECEK İÇİN İKİ SENARYO
Comotto için resmi adımlar atan tek kulüp Juventus değil: Sassuolo ve Bologna da geçtiğimiz aylarda oyuncu hakkında bilgi talep etti. Milan, oyuncunun transfer haklarını elinde tutmak istiyor ve onu gelecek sezon kiralamak mı, yoksa Amorim’in yeni projesinde hemen ona şans vermek mi gerektiğini değerlendiriyor.