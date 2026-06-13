Milano, Ibrahimovic Krosche'yi istiyor: Oyuncu transferlerinde olağanüstü sonuçlar elde eden, daha az yük oluşturan bir Rangnick

Milan projesi, Cardinale'nin tüm görüşmeleri bir hafta içinde sonuçlandıracağını garanti ettiği ilk açıklamalarına göre oldukça gecikmiş bir şekilde, hâlâ şekillenmeyi ve ortaya çıkmayı bekliyor. Aslında Allegri, Tare, Furlani ve Moncada'nın görevden alındığına dair resmi açıklamanın üzerinden tam 19 gün geçti ve hiçbir pozisyon doldurulmadı.





Dün akşam itibariyle Rossoneri'nin aday listesinde bir isim eksildi: Ralf Rangnick, Via Aldo Rossi'deki kulüpten haber beklemekten bıktığı için geri çekildi. Milan'ın ilgisi, 1980 doğumlu ve şu anda Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü olan genç Alman yönetici Markus Krösche'ye yöneldi.