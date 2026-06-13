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Markus Krosche 2024Getty Images

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Milano, Ibrahimovic Krosche'yi istiyor: Oyuncu transferlerinde olağanüstü sonuçlar elde eden, daha az yük oluşturan bir Rangnick

AC Milan
Transfers

Milano'da Krosche'nin değeri yükseliyor: Hem Cardinale hem de Ibrahimovic'ten büyük ilgi görüyor; alternatif isim ise Ozek

Milan projesi, Cardinale'nin tüm görüşmeleri bir hafta içinde sonuçlandıracağını garanti ettiği ilk açıklamalarına göre oldukça gecikmiş bir şekilde, hâlâ şekillenmeyi ve ortaya çıkmayı bekliyor. Aslında Allegri, Tare, Furlani ve Moncada'nın görevden alındığına dair resmi açıklamanın üzerinden tam 19 gün geçti ve hiçbir pozisyon doldurulmadı.


Dün akşam itibariyle Rossoneri'nin aday listesinde bir isim eksildi: Ralf Rangnick, Via Aldo Rossi'deki kulüpten haber beklemekten bıktığı için geri çekildi. Milan'ın ilgisi, 1980 doğumlu ve şu anda Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü olan genç Alman yönetici Markus Krösche'ye yöneldi.

  • FELSEFEMİZ

    Krosche, Rangnick’in felsefesini benimsemiş bir yönetici (aslında onu Leipzig’e tavsiye eden de bizzat “Profesör” idi) ancak kararlarında daha az hantal bir üsluba sahip ve klasik teknik direktör figürüne daha yakın. Felsefesi, RedBull grubununkine çok benziyor: Oyuncuların değerinden çok, fikirler ve kulübün yapısı ön planda. Profesyonel olarak çalıştığı tüm kulüplerde, uluslararası oyuncu izleme, ekonomik sürdürülebilirlik, genç oyuncuların geliştirilmesi ve doğru zamanda satış yapma becerisine dayalı bir sistem oluşturmuştur. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, oyuncularla yapılan görüşmelerde ilk, ikinci ve üçüncü yıldaki olası gelişimin analiziyle uzun vadeli bir yol haritası çizildiğini söylemiştir. Bu özen, uyku düzenine ve sakatlıkların önlenmesine de yansımaktadır.

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  • KAZANÇLARIN KRALI

    Bu modeli benimsedi ve rekabetçi bir Leipzig takımı kurdu: Nkunku, Dani Olmo ve Gvardiol onun keşifleriydi. 2021'de Eintracht Frankfurt'a transfer oldu ve dört sezon boyunca bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı ve iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ancak oyuncu transferlerinde Ekitike (Liverpool'a 85 milyon avroya satıldı), Marmoush (Manchester City'ye 75 milyon avroya satıldı) ve Kolo Muani (PSG'den 95 milyon avroya) ile bir şampiyon olduğunu kanıtladı: toplam 30 milyon avroya satın alınan bu oyuncular, toplam 225 milyon avroya satıldı.