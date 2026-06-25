Milan, forvet transferinde önemli bir adım attı. Adı Goncalo Ramos olan oyuncuyla ilgili haberlere göre, bugün Rossoneri kulübü, 2004 doğumlu Portekizli forvetin transfer haklarına sahip olan PSG ile ilk temaslarda bulundu. Yaklaşık 40 milyon euro değer biçilen oyuncu için, Milan kulübüFransız tarafa ilk resmi teklifini sundu.
Çeviri:
Milano, Goncalo Ramos için resmi teklif: Amorim’in aradığı 9 numara o
9, AŞK İÇİN
Milan, transfer piyasasında somut adımlar atıyor: Menajer Jorge Mendes ile görüşmeler aktif ve sık bir şekilde devam ediyor. Rossoneri’nin forvet pozisyonu için ilk tercihi, yeni teknik direktör Ruben Amorim’in açık talebidir; Amorim, bu oyuncuyu 3-4-2-1 dizilişini tercih ettiği oyun anlayışına uygun ideal santrfor olarak görüyor.
RESMİ TEKLİF
Şimdi PSG ile bir anlaşmaya varılması gerekiyor, ancak forvetin takımdan ayrılacağı düşünülüyor: Milan harekete geçti ve yeni forvetini istiyor; bu, yeni dönem için ana hedef. Ramos ve menajeriyle kişisel şartlar konusunda görüşmeler devam ediyor: 25 yaşındaki oyuncuya ilgi duyan tek kulüp Rossoneri değil.
RAMOS’UN ÖZELLİKLERİ
Ramos, derinlik ve pas desteği hareketleriyle 9 numara rolünü üstlendiği ve top hakimiyetini sağlamlaştırıp oyun akışını hızlandırabildiği için ideal bir oyuncu olarak görülüyor. Yoğunluğu ve kısa pas ağlarını sevenler, onun özelliklerini beğeniyor: boşluklara hücum, hedefli pres, topsuz oyun. Bu, topu bekleyen bir 9 numara istemeyen Amorim ile bariz bir teknik uyum sergiliyor.
EKONOMİK BOYUT
PSG, 2024 yılında 65 milyon avro gibi büyük bir yatırım yaptı; oyuncuyu ucuza satmıyor ve transfer değerini koruyor. Anlaşma şekli konusunda ise söylentiler yaratıcı çözümlerden bahsediyor: opsiyonlu kiralama ya da taksitli ödeme. Bunlar olası senaryolar, kesinleşmiş gerçekler değil. Maaşı yaklaşık 3 milyon avro.
MILAN'IN FİKRİ
Ramos, PSG’deki ortamdan memnun ancak daha fazla oynamak istiyor: Bu yıl çok az sayıda maçta ilk 11’de yer aldı ve az süre almasına rağmen 12 gol atmayı başardı. Amorim, Milan yönetimi ile yaptığı ilk görüşmelerde, oyun stili nedeniyle eski Benfica oyuncusunu en çok tercih ettiği profillerden biri olarak gösterdi. Hedef, maliyetleri dengelemek amacıyla, satın alma hakkı veya şartlı zorunluluk içeren bir kiralama formülüyle kesin transferi 2027’ye ertelemek olabilir. Bu iki seçenek, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında Mendes ile yapılan son görüşmelerde zaten değerlendirilmişti.