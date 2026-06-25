Milano, Goncalo Ramos için resmi teklif: Amorim’in aradığı 9 numara o

Ramos, PSG’deki ortamdan memnun ancak daha fazla oynamak istiyor: Bu yıl çok az sayıda maçta ilk 11’de yer aldı ve az süre almasına rağmen 12 gol atmayı başardı. Amorim, Milan yönetimi ile yaptığı ilk görüşmelerde, oyun stili nedeniyle eski Benfica oyuncusunu en çok tercih ettiği profillerden biri olarak gösterdi. Hedef, maliyetleri dengelemek amacıyla, satın alma hakkı veya şartlı zorunluluk içeren bir kiralama formülüyle kesin transferi 2027’ye ertelemek olabilir. Bu iki seçenek, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında Mendes ile yapılan son görüşmelerde zaten değerlendirilmişti.