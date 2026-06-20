Milano, Gimenez transfer piyasasında: MLS’den “Bebote” için maaşı iki katına çıkaran dev teklif

Portekizli teknik direktör Rúben Amorim’in son zamanlarda Diavolo’nunteknik direktörlüğüne gelmesiyle birlikte, Santiago Giménez’in Milan’ın hücumunun merkezinde kalması artık kesin değil. Portekizli teknik direktör, Meksikalı oyuncudan farklı özelliklere sahip bir forvet talep etti ve Rossoneri camiası bir süredir bu genç oyuncuya karşı güçlü bir şüphecilik sergiliyor.





Bu güvensizlik dalgası, oyuncunun psikolojik dengesini daha da sarsma riski taşıyor. Oyuncu, Milan formasıyla intikam alma arzusunu dile getirse de, baskı altında ezilip sahada düşük performans göstermeye devam edebilir.