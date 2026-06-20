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Milano, Gimenez transfer piyasasında: MLS’den “Bebote” için maaşı iki katına çıkaran dev teklif

AC Milan
Transfers

Gimenez, Rossoneri’ye katıldığından bu yana toplamda 37 maça çıktı, 7 gol attı ve 6 asist yaptı: Şu anda bir değişim arayan Milan için bu rakamlar yetersiz kalıyor.

Portekizli teknik direktör Rúben Amorim’in son zamanlarda Diavolo’nunteknik direktörlüğüne gelmesiyle birlikte, Santiago Giménez’in Milan’ın hücumunun merkezinde kalması artık kesin değil. Portekizli teknik direktör, Meksikalı oyuncudan farklı özelliklere sahip bir forvet talep etti ve Rossoneri camiası bir süredir bu genç oyuncuya karşı güçlü bir şüphecilik sergiliyor.


Bu güvensizlik dalgası, oyuncunun psikolojik dengesini daha da sarsma riski taşıyor. Oyuncu, Milan formasıyla intikam alma arzusunu dile getirse de, baskı altında ezilip sahada düşük performans göstermeye devam edebilir.

  • ORLANDO CITY, GIMENEZ’E GÜÇ VERİYOR

    Dün Meksika’dan gelen söylentiler giderek daha fazla doğrulanıyor: Orlando City, Santiago Gimenez’e büyük ilgi gösteriyor. Florida’daki kulübün iddialı bir planı var: André-Pierre Gignac ile birlikte bir forvet ikilisi oluşturmak. Gignac, Tigres formasıyla Meksika’daki başarılı dönemini kesin olarak noktaladıktan sonra, Amerika’da kariyerinin yeni bir aşamasına başlamak üzere.

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  • SÜPER ANLAŞMA

    Santiago Gimenez, teknik direktör değişikliğinin kendisine yeniden başlangıç yapma fırsatı vereceğine inanarak, Rossoneri formasıyla şansını denemek istiyor. Alternatif ise yine Avrupa'da, en iyi 5 ligden birinde kalmak. Peki Orlando City seçeneği artık gündemden çıktı mı? Amerikalı kulüp, ona yıllık 4,6 milyon dolara yakın bir sözleşme teklif etmeye hazır; buna kişisel performansa ve takımın belirli sportif hedeflerine ulaşmasına bağlı bonuslar da eklenecek. Bu, 2001 doğumlu oyuncunun Milan’da aldığı mevcut maaşın neredeyse iki katı olan önemli bir teklif. Meksikalı kaynaklar, Orlando City’nin transfer için yeşil ışık yakılması amacıyla 30 milyon dolara kadar çıkmaya hazır olduğunu iddia ediyor.

  • LAZIO VE TOTTENHAM

    Gimenez şu anda sadece Meksika ile Dünya Kupası’na odaklanmış durumda (burada Jimenez ve Quinones’in yedeği olarak yer alıyor); transfer işleriyle ise menajeri Rafaela Pimenta ilgileniyor. Şu ana kadar sadece Lazio somut bir ilgi gösterdi, ancak başkent kulübü transfer piyasasında operasyonel açıdan bariz zorluklar yaşıyor. Bir başka seçenek ise, Milan'ın tercihine karar verilmeden önce onu transfer etmeye çok yaklaşmış olan Tottenham'dır: her şey De Zerbi'ye bağlı.