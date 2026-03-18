Milano, genç yıldız Comotto Spezia formasıyla parlıyor: piyasa değeri %80 arttı

Comotto, Serie B'de iyi bir performans sergiliyor: Değerini artıran tek genç oyuncu o

Christian Comotto, şu anki Serie B şampiyonasının bize sunduğu en güzel sürprizlerden biri. Yetenek ve karizmaya sahip, 2008 doğumlu, Milan'ın kadrosunda yer alan ve şu anda Spezia'ya kiralanmış olan oyuncu, son derece yüksek seviyede bir sezon geçiriyor. Donadoni'nin yönetiminde, bu Ligurya ekibinin ilk on birinde yerini aldı ve kariyerinin ilerleyen dönemleri için de büyük değer taşıyacak çok öğretici bir profesyonel deneyim kazanıyor.