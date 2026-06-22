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grafica cm amorimGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milano, Amorim gözünü Sporting’e dikti: Hjulmand ve Trincao transfer hedefleri arasında

AC Milan
Transfers
R. Amorim
M. Hjulmand
Trincao

Milan transfer piyasasına dair değerlendirmeler: Amorim’in yorumları

Ruben Amorim’in göreve gelmesi, Milan’ın transfer stratejilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Sky Sport’un haberine göre, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü, Sporting döneminden çok iyi tanıdığı iki ismi önerdi: Morten Hjulmand ve Francisco Trincão.


Danimarkalı orta saha oyuncusu, teknik nitelikleri, liderlik vasıfları ve orta sahada farklı roller üstlenebilme yeteneği nedeniyle Amorim’in en çok takdir ettiği isimlerden biri. Eski Lecce oyuncusu Hjulmand, son sezonlarda Sporting’in temel direklerinden biri olmuş ve Milan’ın orta sahasına denge ve yoğunluk katmak için ideal bir isim olarak görülüyor.


  • Amorim’in yönetiminde kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan ofansif kanat oyuncusu Francisco Trincão’ya da dikkat çekmek gerekir. Portekizli oyuncu, forvet hattında öngörülemezlik, teknik beceri ve çok yönlülük sağlıyor; bu özellikler, Milan’ın yeni teknik projesinde özellikle yararlı olabilir.


    Pedro Gonçalves’in durumu ise farklı. Son saatlerde dolaşan bazı söylentilere rağmen, Sky Sport, Milan’ın Sporting’in hücum kanat oyuncusuna somut bir ilgi duyduğu yönündeki haberlerin şu an için doğrulanmadığını bildiriyor.



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  • Ancak transfer çalışmalarına tam anlamıyla başlamadan önce Amorim, elindeki kadroyu dikkatle analiz etmeyi planlıyor. Portekizli teknik direktör, yaz hazırlık döneminde kadroda yer alan tüm oyuncuları değerlendirmek istiyor; böylece takviye yapılması gereken alanları ve oyuncuların satılması gereken pozisyonları kesin olarak belirleyebilecek. Ancak bu gözlem aşaması tamamlandıktan sonra, Rossoneri’nin transfer piyasasındaki öncelikleri, hem transfer hem de oyuncu satışları açısından netleşecek.