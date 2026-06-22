Milano, Amorim gözünü Sporting’e dikti: Hjulmand ve Trincao transfer hedefleri arasında

Ruben Amorim’in göreve gelmesi, Milan’ın transfer stratejilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Sky Sport’un haberine göre, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü, Sporting döneminden çok iyi tanıdığı iki ismi önerdi: Morten Hjulmand ve Francisco Trincão.





Danimarkalı orta saha oyuncusu, teknik nitelikleri, liderlik vasıfları ve orta sahada farklı roller üstlenebilme yeteneği nedeniyle Amorim’in en çok takdir ettiği isimlerden biri. Eski Lecce oyuncusu Hjulmand, son sezonlarda Sporting’in temel direklerinden biri olmuş ve Milan’ın orta sahasına denge ve yoğunluk katmak için ideal bir isim olarak görülüyor.



