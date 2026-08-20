Alessio Cacciamani için yalnızca Roma devrede değil. 2007 doğumlu kanat oyuncusu, uzun süredir Gasperini ve D'Amico'nun listesinde yer alıyor ve Toro.it'e göre Milan'ın da radarına girdi; kulüp, oyuncunun profilini gelecek açısından da değerlendiriyor. Juve Stabia'nın eski oyuncusu olan ve 2025'te Torino ile 18 Yaş Altı İtalya şampiyonluğu yaşayan futbolcu satılamaz değil, ancak Cairo onun ayrılığına onay vermek için doğru bedelin ödenmesini istiyor. Son haftalarda Torino patronu, Roma'nın 12 milyon euro artı gelecekteki satıştan yüzde 10 pay içeren teklifine hayır dedi; oyuncunun ayrılığı için 20 milyon euro talep ediyor.
Çeviri:
Milan, Torino’dan Alessio Cacciamani ile ilgileniyor; Roma’ya rakip: Alphadjo Cissè anlaşmada yer alabilir mi?
Torino’yu ikna etmek için Cisse kozunu oynuyor
Bu haftanın sonuna kadar Roma’nın 15 milyon euro artı gelecekteki yeniden satıştan pay içeren yeni teklifi gelebilir, Milan da devreye girmeye hazırlanıyor ve orta sahada tüm kanadı kullanabilen ya da hücum kanadında oynayabilen bu güçlü kanat oyuncusunda öncelik hakkı elde etmek için, Torino’nun kiralık olarak istediği Alphadjo Cissè kozunu kullanmaya hazır. Bu transfer döneminde Milan pahalı, yetenekli ama her şeyden önce yabancı oyunculara yöneldi; gelecekte, özellikle liste meselesi nedeniyle, kadrodaki İtalyan sayısını artırmak gerekecek. Cacciamani de İtalyan futbolunun en ilgi çekici profilleri arasında yer alıyor.
Cacciamani oynamak istiyor
Fortini'nin Fiorentina'dan 1 milyon euro bedelli satın alma opsiyonlu kiralık transferi, bonservis bedelinin 8 milyon euro olarak belirlenmesi ve gelecekteki satıştan pay maddesiyle gerçekleşmesi, Cacciamani'yi Torino'dan uzaklaştırabilir. Kesin olan şu ki, geçtiğimiz temmuzda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçı için Baldini tarafından kadroya çağrılan kanat oyuncusu düzenli olarak oynama isteği taşıyor. Gelişim yolculuğunu kesintiye uğratmak istemiyor. Geçen sezon, profesyoneller arasında ilk gerçek yılında, Juve Stabia formasıyla sezon genelinde 37 maça çıktı; iki gol, iki asist ve toplam 2630 dakika ile dikkat çekti. Bu yıl ise kariyerinde bir adım atmak, İtalya Milli Takımı için de güvenilir bir seçenek haline gelmek istiyor. İster Roma ister Milan olsun, bir yılı başkalarını oynarken izleyerek geçirmek istemiyor.
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