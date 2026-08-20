Fortini'nin Fiorentina'dan 1 milyon euro bedelli satın alma opsiyonlu kiralık transferi, bonservis bedelinin 8 milyon euro olarak belirlenmesi ve gelecekteki satıştan pay maddesiyle gerçekleşmesi, Cacciamani'yi Torino'dan uzaklaştırabilir. Kesin olan şu ki, geçtiğimiz temmuzda Yunanistan ile oynanan hazırlık maçı için Baldini tarafından kadroya çağrılan kanat oyuncusu düzenli olarak oynama isteği taşıyor. Gelişim yolculuğunu kesintiye uğratmak istemiyor. Geçen sezon, profesyoneller arasında ilk gerçek yılında, Juve Stabia formasıyla sezon genelinde 37 maça çıktı; iki gol, iki asist ve toplam 2630 dakika ile dikkat çekti. Bu yıl ise kariyerinde bir adım atmak, İtalya Milli Takımı için de güvenilir bir seçenek haline gelmek istiyor. İster Roma ister Milan olsun, bir yılı başkalarını oynarken izleyerek geçirmek istemiyor.