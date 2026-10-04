Gelecek için planlar net. Milan, ocak ayında transfer piyasasında yeniden başrol oynamaya ve ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Gerry Cardinale’nin fikri, Ruben Amorim’e Gonçalo Ramos tarzında, birinci sınıf bir oyuncu hediye etmek; böylece hem saha içinde hem saha dışında, takım ve kulüp için artı değer yaratacak bir isim kazandırmak. Bugün itibarıyla öne çıkan isim Endrick, Real Madrid’in bonservisini elinde bulundurduğu 2006 doğumlu forvet, bu sezon ise orada figüran rolünde kaldı. Sezon başında Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından eski Lyonlu yetenek forma giymeyi, ilk 11 oyuncularına ilk alternatif olmayı bekliyordu ancak rakamlar başka bir şey söylüyor: tüm sezonda yalnızca bir maçta forma giydi ve toplam dört dakika sahada kaldı; bu da La Liga’da Elche’ye karşı oynanan maçın son bölümünde gerçekleşti.
Milan, Real Madrid'den Endrick'i nasıl karşılayabilir? (Şampiyonlar Ligi olsa bile)
Real, kiralamaya kapıyı açıyor
Nihai bir değerlendirme için birkaç hafta daha beklemek gerekiyor, ancak Endrick yedek kulübesinde paslanmayı göze alamayacağını biliyor; 20 yaşında düzenli olarak oynaması gerekiyor. Ocak ayında ayrılık güçlü bir seçenek, geriye sadece bunun hangi formülle gerçekleşeceğini anlamak kalıyor. Matteo Moretto'nun haberine göre Palmeiras'ın eski cevheri yaz aylarında AC Milan'a kapıyı açtı, ancak Real Madrid her şeyi durdurdu. Ocak ayında tablo, oyuncunun kontrolünü kaybetmemek adına kiralık transfer seçeneğine açılınmasıyla değişmeye aday. AC Milan'ın değerlendirdiği bu formül, Cardinale'in ise çok fazla hoşuna gitmiyor. RedBird'ün bir numarası, Endrick'in menajerlik şirketi Roc Nation ile iyi bir ilişkiye sahip olan Cardinale, bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir teklif üzerinde çalışıyor. Arka planda ise Brezilyalı oyuncunun sıcak baktığı bir başka adres olarak Roma her zaman varlığını koruyor.
Endrick ne kadar tutuyor
Cardinale'nin Endrick'e olan ilgisini doğrulayan isim, Trento'daki Festival Dello Sport'ta konuşan Milan'ın eski forveti Pato oldu: "Bence değişiklik yapmalı, çünkü Madrid'de onun için oynamak zor. Cardinale'nin onu Milan'a getirmeye çalıştığını biliyorum, bunu konuştuk, ama sonunda hiçbir şey olmadı. Ocakta mı? Bunu bilmiyorum". 2022'de transfer edilen Endrick, Real Madrid'e 35 milyon euro bonservis bedeli artı 25 milyon euroya kadar bonuslara mal oldu. Onu bonservisiyle almak için önemli bir teklif gerekiyor, 60 milyon eurodan az olmamak kaydıyla.
Endrick'in transferi için Şampiyonlar Ligi gerekli değil
Başka durumlarda Milan haziranı ya da en azından asgari hedefe, yani gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkının elde edilmesine kadar beklerdi. Ancak rekabet güçlü ve Milan, Avrupa’nın en önemli kulvarı olmadan da önemli yatırımlar yapabileceğini gösterdi. Calcio e Finanza’nın aktardığına göre hesapları ayakta tutan başlıca unsur, Avrupa’daki sportif sonuçlara daha az doğrudan bağlı gelir kaynakları oldu. Kulüp tarihinde ilk kez sponsorluk gelirleri 100 milyon euro barajını aşarken, Serie A’ya bağlı bilet gelirleri de arttı ve oyuncu satış kârlarına önemli ölçüde başvuruldu. RedBird’ün kulübe girişinden önceki son dönem olan 2021/22 mali yılında ciro 297,7 milyon euro seviyesindeydi: o tarihten bu yana büyüme yüzde 56,1 oldu.
ADIDAS'IN TERCİHİ
Ekim ayının sonunda Inter ile birlikte San Siro’daki yeni stadyum projesini tanıtacak olan Milan, biletleme ve sponsorluk gelirleri tarafında büyümeyi sürdürmek istiyor. Adidas’ın, 30 Haziran 2028’de sona erecek Puma sözleşmesinin ardından yeniden teknik sponsor olarak geri döneceği yönündeki iddialar da bu doğrultuda gündeme geliyor.Calcio e Finanza’nın aktardığına göre şu anda Alman şirketi, teknik sponsorluk için Milan’a 25 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yapıyor (mevcut son bilançoya, 2024/25 sezonuna ilişkin resmî veri). 2025/26 faaliyet dönemine ilişkin dosyada, geçen sezon için anlaşmanın değeri ortaya çıkacak ancak her hâlükârda Adidas ile yeni bir anlaşma yapılması durumunda bu açıdan da bir artış beklemek makul.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun