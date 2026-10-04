Nihai bir değerlendirme için birkaç hafta daha beklemek gerekiyor, ancak Endrick yedek kulübesinde paslanmayı göze alamayacağını biliyor; 20 yaşında düzenli olarak oynaması gerekiyor. Ocak ayında ayrılık güçlü bir seçenek, geriye sadece bunun hangi formülle gerçekleşeceğini anlamak kalıyor. Matteo Moretto'nun haberine göre Palmeiras'ın eski cevheri yaz aylarında AC Milan'a kapıyı açtı, ancak Real Madrid her şeyi durdurdu. Ocak ayında tablo, oyuncunun kontrolünü kaybetmemek adına kiralık transfer seçeneğine açılınmasıyla değişmeye aday. AC Milan'ın değerlendirdiği bu formül, Cardinale'in ise çok fazla hoşuna gitmiyor. RedBird'ün bir numarası, Endrick'in menajerlik şirketi Roc Nation ile iyi bir ilişkiye sahip olan Cardinale, bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir teklif üzerinde çalışıyor. Arka planda ise Brezilyalı oyuncunun sıcak baktığı bir başka adres olarak Roma her zaman varlığını koruyor.



