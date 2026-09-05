Endrick, şu ana kadar Real Madrid formasıyla hiç görülmedi çünkü hâlâ bir sakatlıkla uğraşıyor. Kaslar bir yana, Milan'ın umudu oyuncunun ocakta satın alma opsiyonlu kiralık olarak Milanello'ya gelmesi. Bu hedef, 2006 doğumlu oyuncuyu Mourinho'nun sezonun bu ilk bölümünde nasıl ve ne zaman kullanacağına da büyük ölçüde bağlı olacak.





Cardinale, Amorim ve çalışma grubu ise ne olursa olsun bunu kesinlikle yeniden deneyecek. Çünkü Brezilyalı oyuncu hem santrfor olarak hem de Goncalo Ramos'un arkasında 10 numara olarak oynayabilir. Endrick, net bir stratejinin yalnızca en çarpıcı örneği: Daha önce kaçan hedefler yeniden gündeme gelecek çünkü kulüp, zafer için rekabetçi bir kadro kurma sürecine daha yeni başladığını düşünüyor.