Milan teknik direktörü olarak ilk büyük maçına çıkmaya hazırlanan Amorim oldukça istekli. Tüm konsantrasyon Juventus maçında olsa da, Portekizli teknik adam maç öncesi basın toplantısında transfer piyasasına dair sorulardan kaçamadı ve bu proje için çıkış noktası gibi görünen iç uyumu ortaya koydu: "Cardinale ve Calvelli ile her gün konuşuyorum, bu yüzden burada olmaları normal; sizin için değil ama benim için öyle. Transfer döneminden çok memnunum. Yeni oyuncularımız var; en üst seviyedeler ve sezon boyunca, ama gelecekte de bize yardımcı olacaklar. Hedefimiz bu. Ayrıca Milan'ın nasıl işlediği hakkında da konuşmak istiyorum: alınacak bazı oyuncular konusunda herkesin aynı çizgide olması gerekiyor"
Çeviri:
Milan, Mourinho Endrick için “hayır” dedi: Milan ocakta yeniden deneyecek, strateji
İKİ FORVETLİ BİR SÜREKLİK
Transfer piyasası hem verir hem alır: Milan, Goncalo Ramos transferini yaz transfer döneminin başlamasından tam üç gün önce bitirdi. Güvenoyu anında, kendiliğinden ve tüm tarafların kararıyla geldi. bonservis bedeli (garanti 70 milyon euro) kulübü, Portekizli oyuncunun yedeğini bonservisiyle alma imkanından mahrum bıraktı. Bu tespitten ve genç oyuncuların değerini artırmaya yönelik kararlı çizgiden, Camarda'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2031'e kadar uzatılması ve 2032'ye kadar bir yıl daha opsiyon konulması doğdu. Bunun doğal sonucu olarak da Portekizli oyuncunun tek alternatifi olarak A takıma yükseltilmesine karar verildi. En azından stratejik çalışma grubunun sezonun ilk dört ayına ait verileri toplayarak durum değerlendirmesi yapacağı ocak ayına kadar.
Mou’ya hayır
Aslında Milan, hücum hattı için uzun süre, en az 15 gün boyunca beş yıldızlı bir hamle üzerinde çalıştı: seçilen isim, Real Madrid'in 2006 doğumlu Brezilyalı forveti Endrick'ti. Cardinale bunu doğrudan Real Madrid'in üst yönetimiyle görüşmüştü, ancak ardından Josè Mourinho'nun sert direnciyle karşılaştı: eski Special One, eski Palmeiraslı oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına olumsuz görüş bildirdi. Milan ve Roma'nın tüm beklentilerine rağmen.
Cardinale bizi yine azarlar mı?
Endrick, şu ana kadar Real Madrid formasıyla hiç görülmedi çünkü hâlâ bir sakatlıkla uğraşıyor. Kaslar bir yana, Milan'ın umudu oyuncunun ocakta satın alma opsiyonlu kiralık olarak Milanello'ya gelmesi. Bu hedef, 2006 doğumlu oyuncuyu Mourinho'nun sezonun bu ilk bölümünde nasıl ve ne zaman kullanacağına da büyük ölçüde bağlı olacak.
Cardinale, Amorim ve çalışma grubu ise ne olursa olsun bunu kesinlikle yeniden deneyecek. Çünkü Brezilyalı oyuncu hem santrfor olarak hem de Goncalo Ramos'un arkasında 10 numara olarak oynayabilir. Endrick, net bir stratejinin yalnızca en çarpıcı örneği: Daha önce kaçan hedefler yeniden gündeme gelecek çünkü kulüp, zafer için rekabetçi bir kadro kurma sürecine daha yeni başladığını düşünüyor.
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