Milan, Liberali’yi kaybetmemeliydi, ancak Alajbegovic daha iyi bir oyuncu

Liberali, Maradona değil, Baggio da değil; kesinlikle o seviyede biroyuncu olmayacak. Ancak Milan’ın, özellikle de bu koşullar altında kaybetmemesi gereken bir oyuncu. Asıl hata geçen yıla dayanıyor; o zaman Rossoneri yönetimi, onu Catanzaro’ya bedelsiz göndermeye karar vermiş ve yeniden satışından %50 pay almayı garantilemişti. Asıl ciddi hata buydu: elinde bir yetenek olduğunu fark edememek. Belki de üst düzey bir kariyer yapmayacaktı, ama Rossoneri kulübü onun kontrolünü kesinlikle elinden kaçırmamalıydı. Üstelik sonuçta sadece 3 milyon karşılığında.





Milan’ın altyapısından yetişen bir İtalyan oyuncudan bahsediyoruz; bu da kadro listesi konusunda da faydalı olacaktı.





Asla yarın pişmanlık duyup, oyuncunun başka bir yerde parladığını görmek gibi bir riske girmemelisin. Cardinale şimdi bir şekilde bu başarısızlığın hesabını vermek zorunda kalacak.





Bence en iyi cevap, Liberali’den bile daha yetenekli ve 186 cm boyuyla fiziksel olarak çok daha sağlam olan 18 yaşındaki Sırp yetenek Kerim Alajbegovic’i transfer etmek olabilir. Bosna-Hersek milli takımıyla Dünya Kupası’nda o kadar iyi bir performans sergiledi ki, Ibrahimovic’ten “Bir yıldız doğdu” şeklinde coşkulu bir yorum aldı. Söylentilere göre Milan, bu transfer için gizlice çalışıyor; oyuncunun değeri göz önüne alındığında, bu büyük çaplı bir transfer olacak gibi görünüyor.



