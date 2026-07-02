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Andrea Longoni

Çeviri:

Milan, Liberali’yi kaybetmemeliydi, ancak Alajbegovic daha iyi bir oyuncu

AC Milan
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Opinion
M. Liberali

Rossoneri, yarın pişmanlık duymamak ve oyuncunun başka bir takımda parlamasını izlemek zorunda kalmamak için bu riski almamalıydı

Liberali, Maradona değil, Baggio da değil; kesinlikle o seviyede biroyuncu olmayacak. Ancak Milan’ın, özellikle de bu koşullar altında kaybetmemesi gereken bir oyuncu. Asıl hata geçen yıla dayanıyor; o zaman Rossoneri yönetimi, onu Catanzaro’ya bedelsiz göndermeye karar vermiş ve yeniden satışından %50 pay almayı garantilemişti. Asıl ciddi hata buydu: elinde bir yetenek olduğunu fark edememek. Belki de üst düzey bir kariyer yapmayacaktı, ama Rossoneri kulübü onun kontrolünü kesinlikle elinden kaçırmamalıydı. Üstelik sonuçta sadece 3 milyon karşılığında.


Milan’ın altyapısından yetişen bir İtalyan oyuncudan bahsediyoruz; bu da kadro listesi konusunda da faydalı olacaktı.


Asla yarın pişmanlık duyup, oyuncunun başka bir yerde parladığını görmek gibi bir riske girmemelisin. Cardinale şimdi bir şekilde bu başarısızlığın hesabını vermek zorunda kalacak.


Bence en iyi cevap, Liberali’den bile daha yetenekli ve 186 cm boyuyla fiziksel olarak çok daha sağlam olan 18 yaşındaki Sırp yetenek Kerim Alajbegovic’i transfer etmek olabilir. Bosna-Hersek milli takımıyla Dünya Kupası’nda o kadar iyi bir performans sergiledi ki, Ibrahimovic’ten “Bir yıldız doğdu” şeklinde coşkulu bir yorum aldı. Söylentilere göre Milan, bu transfer için gizlice çalışıyor; oyuncunun değeri göz önüne alındığında, bu büyük çaplı bir transfer olacak gibi görünüyor.


  • Savunmada Goncalo Inacio oldukça ilgi çekici bir isim, ancak pozisyonuyla ilgili bir şüphe var: 3'lü savunmada merkez savunmacıdan ziyade sol bek olarak daha uygun. Belki de Pavlovic'in rolünü üstlenmek için daha uygun olabilir, ancak Cardinale bu pozisyonu kendine ayırmış durumda.


    Ayrıca, az ya da çok çetrefilli birkaç meselenin de çözülmesi gerekiyor.


    Pulisic'in kalması isteniyorsa, maaşında artış içeren bir sözleşme yenilemesi hayati önem taşıyacak.


    Öte yandan, şu anda Leao için herkesi tatmin edecek bir teklif bulunmuyor. En kötüsü, sonunda alıcı çıkmazsa ve o da kalmaya karar verirse olur. Ancak, ortamla ilgili sorunlar da göz önüne alındığında, kalması söz konusu olamaz. Son açıklamalardan sonra onu Milan soyunma odasında veya San Siro'da tekrar görmek, çok ama çok riskli bir durumdur. İşte bu nedenle, Rossoneri’nin bu yazki bir diğer hayati görevi, Portekizli oyuncu için doğru teklifi bulmak olacak.



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