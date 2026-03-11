Milan, Kean özel olarak izleniyor: onu Milano'ya getirecek üç faktör

Moise Kean'ın adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde kaçınılmaz olarak başrol oynayacak. Sürprizler olmazsa ve Fiorentina sonunda kurtuluşu bulup gelecek Serie A'da kalmayı başarsa bile. Geçtiğimiz 2025 yazında, İtalyan forvet, Fiorentina'nın projesinin iyi olduğuna ikna olarak çeşitli teklifleri reddetti ve 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı, maaşı artırıldı ve maaşı yukarı doğru revize edildi.

7 ay sonra, onun ve Fiorentina kulübünün vaatleri yerine getirilmedi ve Floransa'da muhtemel bir yeniden yapılanma ile birlikte, o madde ve reddedilen söylentiler yeniden gündeme gelecek. Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, onu transfer etmek için ön saflarda yer alan kulüpler arasında her zaman Milan var.