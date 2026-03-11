Goal.com
Milan, Kean özel olarak izleniyor: onu Milano'ya getirecek üç faktör

Max Allegri'nin gelecek yaz için istediği forvet, Fiorentina'nın İtalyan forveti.

Moise Kean'ın adı, önümüzdeki yaz transfer döneminde kaçınılmaz olarak başrol oynayacak. Sürprizler olmazsa ve Fiorentina sonunda kurtuluşu bulup gelecek Serie A'da kalmayı başarsa bile. Geçtiğimiz 2025 yazında, İtalyan forvet, Fiorentina'nın projesinin iyi olduğuna ikna olarak çeşitli teklifleri reddetti ve 2029'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı, maaşı artırıldı ve maaşı yukarı doğru revize edildi. 

7 ay sonra, onun ve Fiorentina kulübünün vaatleri yerine getirilmedi ve Floransa'da muhtemel bir yeniden yapılanma ile birlikte, o madde ve reddedilen söylentiler yeniden gündeme gelecek. Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'nun bildirdiği gibi, onu transfer etmek için ön saflarda yer alan kulüpler arasında her zaman Milan var.

  • MILAN VAR: ÖZEL İZLEME ALTINDA

    Rossoneri'nin ilgisiyle ilgili haberler, daha önce de belirtildiği gibi, yeniden gündeme geldi. Bunun ana nedeni, Rossoneri'nin bu konudaki görüşmelerinin özellikle Massimiliano Allegri'den kaynaklanmasıdır. Ocak ayında Milan, Fullkrug ile anlaşmaya varmış ve başka seçenek kalmamışken, Allegri kulüpten Kean için bir çaba gösterilmesini istedi. Ancak o dönemde rakamlar ve Fiorentina'nın sıralamadaki kötü durumu, bu dosyanın açılmasına izin vermedi. 

    Ancak bu isim, Milan'ın yöneticilerinin masasında kaldı ve Milan, Juventus'un altyapısında yetişen forvetin geleceğiyle ilgili durumu çok yakından takip etmeye devam ediyor. Kean, Milan'ın çok beğendiği bir profil ve durum yaz aylarında değerlendirilecek.

  • MOISE'Yİ İKNA ETMEK İÇİN ÜÇ FAKTÖR

    Romano ve Moretto'ya göre, onu Rossoneri'ye yaklaştırabilecek çeşitli faktörler var. Öncelikle Kean, Rafael Leao ile çok iyi arkadaş ve ikisi rap müziğe olan tutkularını paylaşıyor ve birlikte birkaç şarkı da ürettiler. Sonra Allegri'nin rolü var. Allegri, Kean'ı Juventus'taki en zorlu anlarında bile her zaman üst düzey bir oyuncu olarak görmüştür. Sonolarak, Moise Milan fikrine büyük bir heyecanla kapılarını açmaktadır (Fiorentina'yı da zorlamaktadır), özellikle de Floransa'da oynayamayacağı bir sonraki Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı sayesinde (Viola'nın Avrupa'da şansını sadece Conference League'i kazanması sağlayabilir).

  • FIORENTINA'NIN RAKAMLARI

    Kean tarafında ise herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Ancak, görüşmelerin gerçekleşmesi halinde Fiorentina ile zorlu bir süreç yaşanacak. 62 milyon euroluk fesih maddesi, kulübün İtalya'da geçerli olup olmadığına veya faaliyet süresinin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın, başlangıç olarak belirlediği rakamdır (veriler resmi değildir, ancak eski sözleşmede yer alan rakam 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerliydi). Bu rakam, Milan tarafından şu anda çok yüksek bulunmakta ve kulüp, Kean için ekonomik olarak büyük bir fedakarlık yapmaya niyetli değildir.

