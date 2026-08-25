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Çeviri:

Milan'ın takip ettiği Young Boys'un genç 10 numarası Alvyn Sanches kim?

AC Milan
A. Sanches
Young Boys
Transfers

Milan'ın hücum hattı için Gardiner'in listesinde yeni bir isim var

12 Şubat 2003'te Fransa'nın Creteil kentinde doğan, ancak İsviçre vatandaşı olan ve Portekiz pasaportuna da sahip bulunan Milan'ın 10 numara pozisyonu için yeni ismi Alvyn Sanches. Sky'ın aktardığına göre Milan'ın scout ekibi, İsviçre kulübü Young Boys'un 10 numarasını takip ediyor.

  • Milan’ın çok beğendiği yetenek

    Sanches, İsviçre'nin en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Gianluca Di Marzio'nun sitesinde yer alan habere göre Milan'ın scouting ekibi onu çok beğeniyor. İç orta saha olarak da görev yapabilen oyuncu, yeni başlayan sezona da harika bir giriş yaptı; 4 maçta 2 gol atıp 2 asist üretti. Son iki sezondaki istatistikleri ise 25 gol ve 10 asist oldu.

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  • Leao ile gelecek arasında

    Sanches için olası hamle, aynı zamanda transfer piyasasında çeşitli görüşmelerin merkezinde yer alan Leao'nun geleceğine de bağlı. Sky'a göre, Leao ile ilgili durum çözüme kavuşmazsa Milan'ın bir sonraki kış transfer döneminde onun transferini gerçekleştirmesi ihtimal dışı değil.

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