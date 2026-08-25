Sanches, İsviçre'nin en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Gianluca Di Marzio'nun sitesinde yer alan habere göre Milan'ın scouting ekibi onu çok beğeniyor. İç orta saha olarak da görev yapabilen oyuncu, yeni başlayan sezona da harika bir giriş yaptı; 4 maçta 2 gol atıp 2 asist üretti. Son iki sezondaki istatistikleri ise 25 gol ve 10 asist oldu.