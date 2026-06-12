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Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

Çeviri:

Milan ile adı anılan Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche kimdir?

AC Milan
M. Kroesche
Eintracht Frankfurt
Transfers

Rangnick'in adaylığının geri çekilmesinin ardından, Milan'ın yönetim kadrosu için bir başka Alman aday daha ortaya çıktı.

Yeni Milan, Ralf Rangnick olmasa bile Almanca konuşabilir.


Son saatlerde, Gerry Cardinale ve ekibinden yeni Rossoneri projesinin başına geçme olasılığı konusunda kesin bir cevap beklemekten yorulan Avusturya'nın şu anki teknik direktörü için ani bir frenleme yaşandı.


Rangnick beklemekten bıktı ve bu arada teknik direktör dosyasını da inceleyen Milan, diğer adayları değerlendiriyor. Ramon Planes var, ancak şimdi geçmişte Diavolo ile adı anılan bir isim yeniden gündeme geldi: Markus Krösche.

  • MİLAN, MARKUS KROSCHE GÖZÜNE ÇARPIYOR

    Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Markus Krösche yeni Milan yönetiminin kadrosunda yer alacak başlıca adaylardan biri.


    Pozisyonu belirtilmese de, Alman teknik adam şu anda Eintracht Frankfurt'un sportif direktörlüğünü yürütüyor.

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  • ZATEN MİLAN VE ROMA İLE İSİMİ ANILIYOR

    Krösche'nin Serie A ile adı anılmıyor değil; geçtiğimiz aylarda adı İtalyan kulüpleriyle anılmıştı.


    Geçen bahar Milan'ın yanı sıra Roma da onunla ilgilenmişti.

  • MARKUS KROSCHE KİM?

    Peki Markus Krösche kimdir? Yönetici olmadan önce, Hannover doğumlu Krösche bir orta saha oyuncusuydu; kariyerine Werder Bremen’in altyapısında başladı ve daha sonra Paderborn’un simgesi haline geldi.


    Futbolcudan teknik direktöre, çünkü emekli olduğu yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçti ve ardından eski takım arkadaşı ve teknik direktörü Roger Schmidt'in peşinden Bayer Leverkusen'e giderek yeni bir maceraya atıldı.


    Orada iki yıldan az bir süre geçirdikten sonra, Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevinden alındı. Paderborn'a sportif direktör olarak geri döndü ve orada futbol hayatının üçüncü aşamasına başladı. Üçüncü ligden Paderborn'u Bundesliga'ya geri döndürdü ve 2019'da RB Leipzig tarafından Rangnick'in yerine çağrıldı. 2021'de Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükseldi, ancak sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.


    Eintracht Frankfurt'a geldi ve dört yıl içinde 2022'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve 2025'te üçüncü sıraya ulaşan bir yol çizdi. Frankfurt'ta yetenekleri keşfetme ve onları altın değerinde satma konusunda yetenekli olduğunu kanıtladı: Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom ve Omar Marmoush bu konuda en net örneklerdir.