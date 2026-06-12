Milan ile adı anılan Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Krösche kimdir?

Peki Markus Krösche kimdir? Yönetici olmadan önce, Hannover doğumlu Krösche bir orta saha oyuncusuydu; kariyerine Werder Bremen’in altyapısında başladı ve daha sonra Paderborn’un simgesi haline geldi.





Futbolcudan teknik direktöre, çünkü emekli olduğu yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçti ve ardından eski takım arkadaşı ve teknik direktörü Roger Schmidt'in peşinden Bayer Leverkusen'e giderek yeni bir maceraya atıldı.





Orada iki yıldan az bir süre geçirdikten sonra, Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevinden alındı. Paderborn'a sportif direktör olarak geri döndü ve orada futbol hayatının üçüncü aşamasına başladı. Üçüncü ligden Paderborn'u Bundesliga'ya geri döndürdü ve 2019'da RB Leipzig tarafından Rangnick'in yerine çağrıldı. 2021'de Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar yükseldi, ancak sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.





Eintracht Frankfurt'a geldi ve dört yıl içinde 2022'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve 2025'te üçüncü sıraya ulaşan bir yol çizdi. Frankfurt'ta yetenekleri keşfetme ve onları altın değerinde satma konusunda yetenekli olduğunu kanıtladı: Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom ve Omar Marmoush bu konuda en net örneklerdir.