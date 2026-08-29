Hatırlatalım ki, dün Daily Mail'in aktardığına göre, Milan, Nottingham Forest forması giyen 2003 doğumlu on numara Hutchinson'ı radarına aldı. Chelsea ve Arsenal altyapılarında yetişen oyuncu, kariyerinde Ipswich Town formasını da giydi. Geçen yıldan bu yana Forest'ta olan futbolcu, son sezonda Premier League, ulusal kupalar ve Avrupa Ligi'nde toplam 42 maça çıkıp 1 gol ve 8 asist kaydetti.





Geçen yıl City Ground'a 37,5 milyon sterlin karşılığında transfer olan Hutchinson için Daily Mail'e göre Milan, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor, ancak şu an için rakamlar açıklanmadı. Hutchinson, sol ayağını kullanan bir on numara ve kanatta ya da forvet arkasında görev yapabiliyor.





İngiltere'den gelen haberler, Sky Sport tarafından da doğrulandı; haberde Milan'ın, Nottingham Forest'ın 2003 doğumlu kanat oyuncusu için bilgi aldığı aktarıldı.