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Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan: Hutchinson için temaslar sürüyor, bugün Nottingham Forest’ta yedek kulübesinde de yok

AC Milan
Transfers
Nottingham Forest
O. Hutchinson

Milan, kanat oyuncusuna götüren yolu takip etmeyi sürdürüyor

Omari Hutchinson , Nottingham Forest'ın bugün Liverpool deplasmanında oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor ve Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Milan ile temaslar sürüyor. Operasyonun gerçekleşme ihtimalini anlamak açısından önümüzdeki saatler önemli olacak.


  • Hatırlatalım ki, dün Daily Mail'in aktardığına göre, Milan, Nottingham Forest forması giyen 2003 doğumlu on numara Hutchinson'ı radarına aldı. Chelsea ve Arsenal altyapılarında yetişen oyuncu, kariyerinde Ipswich Town formasını da giydi. Geçen yıldan bu yana Forest'ta olan futbolcu, son sezonda Premier League, ulusal kupalar ve Avrupa Ligi'nde toplam 42 maça çıkıp 1 gol ve 8 asist kaydetti.


    Geçen yıl City Ground'a 37,5 milyon sterlin karşılığında transfer olan Hutchinson için Daily Mail'e göre Milan, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor, ancak şu an için rakamlar açıklanmadı. Hutchinson, sol ayağını kullanan bir on numara ve kanatta ya da forvet arkasında görev yapabiliyor.


    İngiltere'den gelen haberler, Sky Sport tarafından da doğrulandı; haberde Milan'ın, Nottingham Forest'ın 2003 doğumlu kanat oyuncusu için bilgi aldığı aktarıldı.

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