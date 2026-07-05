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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milan-Gila, işte başlıyoruz: hafta başında anlaşma imzalanacak, rakamlar

AC Milan
Transfers

30 milyon karşılığında Lazio ile anlaşmaya varmayı hedefleyen Rossoneri kulübü, görüşmeleri hızlandırdı.

Mario Gila yakında Milan’ın yeni savunma oyuncusu olacak: Rossoneri kulübü, pazartesi ile salı arasında Lazio ile 30 milyon avroya anlaşmayı tamamlamayı hedefleyerek, transfer sürecini kararlı bir şekilde hızlandırdı.

  • İKİNCİ DARBE

    Rossoneri için bu yaz transfer piyasasındaki ikinci hamle: Yarın Milano'ya gelecek olan Ruben Amorim'in takımına yeni 9 numara Gonçalo Ramos'u kattıktan sonra, şimdi de Şeytan, Lazio'nun İspanyol savunma oyuncusu için de transferi tamamlamaya hazırlanıyor; bu transferde görüşmeler hızla ilerledi ve her şeyin hafta başında sonuçlandırılması hedefleniyor.




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  • LAZIO İÇİN 30 MİLYON

    Milan, Napoli ve Atalanta’nın rekabetini geride bırakarak oyuncuyla yıllık 5 milyon avroluk beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, şimdi Lazio’ya 30 milyon avroluk bir teklif (25 milyon artı 5 milyon bonus) sunacak; bu tutarın %50’si,yeniden satış payı olarak Real Madrid’in kasasına girecek.



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