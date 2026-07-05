Milan-Gila, işte başlıyoruz: hafta başında anlaşma imzalanacak, rakamlar

Milan, Napoli ve Atalanta’nın rekabetini geride bırakarak oyuncuyla yıllık 5 milyon avroluk beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, şimdi Lazio’ya 30 milyon avroluk bir teklif (25 milyon artı 5 milyon bonus) sunacak; bu tutarın %50’si,yeniden satış payı olarak Real Madrid’in kasasına girecek.







