Mario Gila yakında Milan’ın yeni savunma oyuncusu olacak: Rossoneri kulübü, pazartesi ile salı arasında Lazio ile 30 milyon avroya anlaşmayı tamamlamayı hedefleyerek, transfer sürecini kararlı bir şekilde hızlandırdı.
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Milan-Gila, işte başlıyoruz: hafta başında anlaşma imzalanacak, rakamlar
İKİNCİ DARBE
Rossoneri için bu yaz transfer piyasasındaki ikinci hamle: Yarın Milano'ya gelecek olan Ruben Amorim'in takımına yeni 9 numara Gonçalo Ramos'u kattıktan sonra, şimdi de Şeytan, Lazio'nun İspanyol savunma oyuncusu için de transferi tamamlamaya hazırlanıyor; bu transferde görüşmeler hızla ilerledi ve her şeyin hafta başında sonuçlandırılması hedefleniyor.
LAZIO İÇİN 30 MİLYON
Milan, Napoli ve Atalanta’nın rekabetini geride bırakarak oyuncuyla yıllık 5 milyon avroluk beş yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, şimdi Lazio’ya 30 milyon avroluk bir teklif (25 milyon artı 5 milyon bonus) sunacak; bu tutarın %50’si,yeniden satış payı olarak Real Madrid’in kasasına girecek.
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