İlki iyi geçti. Milan’ın ikinci takımı, Serie D’deki sezon açılış maçında Caldiero Terme’yi yenerek sezondaki ilk maçına çıktı. Goodison Park’ta Premier League International Cup’ın ilk haftasında Everton karşısında alınan güzel galibiyetten sadece birkaç gün sonra gelen bu üç puan büyük önem taşıyor. Teknik direktör Navarro’nun ekibinde moraller yüksek; ilk yarıyı geride kapatmasının ardından reaksiyon göstermeyi bilen takımın gelişimi, Navarro’nun yüzünü güldürüyor.
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Milan Futuro ligde ilk maçını kazandı: Eski Ajaxlı Silvano Vos da gol attı
Golleri atan oyuncular
Felice Chinetti’de gollü ve keyifli bir mücadele sahne alırken, Caldiero Terme lehine verilen bir penaltıyı kurtaran kaleci Pittarella da başrolü paylaşan isimlerden biri oldu. Amorim yönetiminde sezon öncesinde çok iyi bir performans sergileyen Ossola, Borsani, Vos ve Plazzotta gibi ilk maçında gol attı. Gol atan isimlerin tamamı Serie B’den talipleri olan transfer piyasasının oyuncularıydı ancak sonunda Under 23 projesine güç katmak için AC Milan’da kaldılar.
Bay 5 Milyon'un dönüşü
2024 yazında Moncada, Silvano Vos için kararlı bir hamle yaptı ve onu Ajax'tan koparmak için tam 5 milyon euro (2,5 milyon garanti ücret ve 2,5 milyon euro bonus) yatırım yaptı. Hollandalı orta saha oyuncusu, sakatlıklar ve kişisel sorunlar nedeniyle iki çok zorlu sezon geçirdi ve sık sık futboldan uzak kaldı. Milano'ya geçen ilkbaharda Primavera'ya dönmeden önce toparlanmak için Amsterdam'da yedi ay geçirdi; şimdi ise önünde yeni bir fırsat var. 2005 doğumlu orta sahanın Serie D ile kesinlikle hiçbir ilgisi yok ama bu gol, yeni bir başlangıca işaret etmek için önemli olacak.
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