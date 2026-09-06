Milan Futuro ligde ilk maçını kazandı: Eski Ajaxlı Silvano Vos da gol attı

2024 yazında Moncada, Silvano Vos için kararlı bir hamle yaptı ve onu Ajax'tan koparmak için tam 5 milyon euro (2,5 milyon garanti ücret ve 2,5 milyon euro bonus) yatırım yaptı. Hollandalı orta saha oyuncusu, sakatlıklar ve kişisel sorunlar nedeniyle iki çok zorlu sezon geçirdi ve sık sık futboldan uzak kaldı. Milano'ya geçen ilkbaharda Primavera'ya dönmeden önce toparlanmak için Amsterdam'da yedi ay geçirdi; şimdi ise önünde yeni bir fırsat var. 2005 doğumlu orta sahanın Serie D ile kesinlikle hiçbir ilgisi yok ama bu gol, yeni bir başlangıca işaret etmek için önemli olacak.