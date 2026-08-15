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Çeviri:

Milan'dan United'a Chukwueze-Ramos'lu poker: Amorim geri dönüşle 4-2 kazandı

M. United - AC Milan
AC Milan
M. United
Club Friendlies

Amorim’in takımının Serie A’da Torino’ya karşı çıkacağı ilk maç öncesindeki son hazırlık maçını canlı olarak bizimle yeniden yaşayın.

Super Cup Kupası

Manchester United-Milan 2-4

Goller: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)


Torriani, 41. dakikada Bruno Fernandes'in (Ma) penaltısını kurtardı


Milan, geriden gelerek Manchester United'ı 4-2 mağlup etti, Super Cup kupasını kazandı, hazırlık dönemindeki ilk galibiyetini aldı ve her şeyden önce 15 Ağustos'ta, saat 16.45'te Wroclaw'da oynanan bu prestijli hazırlık maçında, yaz hazırlıkları sürecinde yoluna devam ederken birçok olumlu ve birkaç olumsuz noktayı da ortaya koydu.

Perth derbisinde Inter ile berabere kaldıktan ve Endonezya'da Chelsea'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra, Ruben Amorim'in Milan'ı, İngilizlerle kötü ayrılan eski teknik adamın küçük bir rövanş da aldığı bu maçta, Polonya'da Michael Carrick'in Manchester United'ına karşı skoru tersine çevirdi.

İlk iki gol ilk yarıda Maguire'ın kornerden ve Chukwueze'nin Ramos'un asistinde geldi. İkinci yarıda ise Dorgu, Terracciano'nun hatasında; Cisse, Chukwueze'nin asistinde; Ramos, yine Nijeryalının asistinde; Loftus Cheek de Portekizlinin asistinde ağları buldu. Hücumda son derece olumlu bir görüntü veren Milan'da Chukwueze ve Ramos birer gol ve ikişer asistle öne çıktı. Ramos, Milan formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Savunma tarafında ise, Terracciano'nun çok kötü performansından bağımsız olarak, gözden geçirilmesi gereken şeyler vardı. Torriani, Bruno Fernandes'in penaltısını kurtardı.

Serie A'daki ilk maçına, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Torino karşısında çıkmasına yedi gün kala Milan için son prova oldu. Takım, sakatlıklar ve transfer nedeniyle yaşanan eksiklerden yine ağır şekilde etkilendi. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku teknik tercih nedeniyle kadro dışında kaldı; artık projenin kıyısında bulunuyorlar. Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulsic ise çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle yoktu.







  • Goller ve öne çıkan anlar

    90'+2' - Modric’in nefis dış ortasıyla Comott buluştu, ancak arka direkte Lammens’i geçemedi.


    81' - Torriani, Gila’dan sıyrılan Rashford’u karşı karşıya pozisyonda durdurdu, İngiliz oyuncunun şutunu çıkararak Milan’ı yediği üçüncü golden kurtardı.


    71' - MILAN’DAN DÖRDÜNCÜ GOL, LOFTUS CHEEK! İngiliz oyuncu da golünü attı; onu durdurulamayan Ramos’un harika dokunuşu boşa çıkardı. Eski Chelsea oyuncusu orta sahayı geçtikten sonra hareketlendi ve Lammens’i yakın direkte mağlup etti. Ramos’un hanesinde bir gol ve iki asist var.


    68' - MILAN ÖNE GEÇTİ, RAMOS 3-2’Yİ YAZDI! Milan’ın harika atağında oyun geriden kuruldu, top neredeyse bir dakika dolaştırıldı, ardından yine Ramos sağda Chukwueze’yi kaçırdı: kusursuz ortaya Portekizli oyuncu kafayla, geniş bir üçgenle golü yaptı. Nijeryalı oyuncunun hanesinde iki asist ve bir gol var.


    57' - MILAN’DAN EŞİTLİK GOLÜ, CISSE! Milan’ın güzel atağı geriden Cisse ile başladı; Cisse, topu duvar olan Ramos’la buluşturdu ve sağda Chukwueze’yi kaçırdı: Şut çekmek yerine orta açan Nijeryalı çok iyi iş çıkardı, eski Catanzaro oyuncusu da arka direkte topu ağlara göndererek skoru 2-2’ye getirdi.


    51' - UNITED FARKI İKİYE ÇIKARDI, DORGU! Terracciano’dan tam anlamıyla bir felaket: Geriye doğru Torriani’ye zayıf bir pas verdi, ancak Dorgu’nun geldiğini görmedi. Eski Lecce oyuncusu için araya girip 2-1’i yapmak çocuk oyuncağı oldu; Terracciano’dan bir başka çılgınlık.


    47' - Milan tehlike yaşadı: United’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşuyla top ortaya çevrildi, Terracciano az kalsın kendi kalesine atacaktı ama Torriani topu kontrol etti.


    41' - TORRIANI, BRUNO FERNANDES’İN PENALTISINI KURTARDI! Milan kalecisi çok iyi uzandı ve sağ köşede Portekizli oyuncuya geçit vermedi.


    40' - United penaltı kazandı! Çıkarken Terracciano’dan büyük bir çılgınlık; iki oyuncuyu geçmeye çalıştı ama ceza sahasında topu kaybetti, ardından Marciniak De Winter’ın Tielemans’a yaptığı olmayan bir faulü gördü ve olmayan bir penaltı verdi.


    37' - MILAN’DAN EŞİTLİK GOLÜ, CHUKWUEZE! Mazraoui’nin hatasında Jashari topu kazandı ve ileri çıktı, ardından Goncalo Ramos’a dokundu: Eski PSG oyuncusu dahice bir iş yaptı, ceza sahasına girip şut çekmek yerine muhteşem bir no look pasla Nijeryalı oyuncuyu buldu, o da boş kaleye topu gönderdi. Portekizli’den ne asist ama!


    25' - Bruno Fernandes soldan ceza sahasına sarktı, kendisini bulan pasın ardından sol ayağıyla vurdu ama topu dışarı gönderdi.


    23' - Yine Cissé, solda güzel bir girişim: Ceza sahasına girdi, iki çalım attı ve yakın direğe vurdu ama şutu zayıf kaldı.


    18' - Milan’dan bir başka şut, top verkaç sonrası Cisse’ye geldi: İlk dokunuşla vurdu, top üstten auta çıktı.


    15' - Yine Milan, Chukwueze’nin güzel çalımı sonrası ceza sahasında karambol yaşandı, top Loftus Cheek’e geldi: Sağ ayağıyla vurdu, Lammens ayağıyla kurtardı.


    8' - Milan cevap verdi, Pavlovic’in güzel girişiminde top Jashari’ye geldi, onun ortadaki Loftus Cheek’e bıraktığı topta ceza sahası dışından sert ama kalecinin üzerine bir şut çıktı.


    2' - UNITED HEMEN GOLÜ BULDU, MAGUIRE! Soldan kullanılan kornerde İngiliz oyuncu Musah’a üstünlük kurarak kafayı vurdu ve skoru 1-0 yaptı. Milan için şok bir başlangıç.


    1' - United hemen tehlikeli geldi: Dorgu soldan ilerledi, ceza sahasına girdi ve sert vurdu, Torriani topu kornere çelerek iyi bir kurtarış yaptı.

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  • MAÇ ÖZETİ

    Manchester United-Milan 2-4

    Goller: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Yedekler: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Teknik direktör: Carrick


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (60' Gila), De Winter (83' Diawara), Pavlovic (83' Vladimirov); Chukwueze, Jashari (60' Modric), Musah (75' Ricci), Estupinan (60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (83' Comotto), Cisse (60' Saelemaekers); Ramos (75' Camarda). Teknik direktör: Amorim.


    Sarı kartlar: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi), Chukwueze (Mi), Chukwueze (Mi), Ramos (Mi)

    Hakem: Marciniak (POL)

    Not: 41. dakikada Torriani (Mi), Bruno Fernandes'in (Ma) penaltısını kurtardı

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