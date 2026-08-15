Super Cup Kupası

Manchester United-Milan 2-4

Goller: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)





Torriani, 41. dakikada Bruno Fernandes'in (Ma) penaltısını kurtardı





Milan, geriden gelerek Manchester United'ı 4-2 mağlup etti, Super Cup kupasını kazandı, hazırlık dönemindeki ilk galibiyetini aldı ve her şeyden önce 15 Ağustos'ta, saat 16.45'te Wroclaw'da oynanan bu prestijli hazırlık maçında, yaz hazırlıkları sürecinde yoluna devam ederken birçok olumlu ve birkaç olumsuz noktayı da ortaya koydu.

Perth derbisinde Inter ile berabere kaldıktan ve Endonezya'da Chelsea'den 3-0'lık ağır bir yenilgi aldıktan sonra, Ruben Amorim'in Milan'ı, İngilizlerle kötü ayrılan eski teknik adamın küçük bir rövanş da aldığı bu maçta, Polonya'da Michael Carrick'in Manchester United'ına karşı skoru tersine çevirdi.

İlk iki gol ilk yarıda Maguire'ın kornerden ve Chukwueze'nin Ramos'un asistinde geldi. İkinci yarıda ise Dorgu, Terracciano'nun hatasında; Cisse, Chukwueze'nin asistinde; Ramos, yine Nijeryalının asistinde; Loftus Cheek de Portekizlinin asistinde ağları buldu. Hücumda son derece olumlu bir görüntü veren Milan'da Chukwueze ve Ramos birer gol ve ikişer asistle öne çıktı. Ramos, Milan formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta ilk golünü attı. Savunma tarafında ise, Terracciano'nun çok kötü performansından bağımsız olarak, gözden geçirilmesi gereken şeyler vardı. Torriani, Bruno Fernandes'in penaltısını kurtardı.

Serie A'daki ilk maçına, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te Torino karşısında çıkmasına yedi gün kala Milan için son prova oldu. Takım, sakatlıklar ve transfer nedeniyle yaşanan eksiklerden yine ağır şekilde etkilendi. Fofana, Tomori, Odogu ve Nkunku teknik tercih nedeniyle kadro dışında kaldı; artık projenin kıyısında bulunuyorlar. Gabbia, Gimenez, Leao ve Pulsic ise çeşitli fiziksel sorunlar nedeniyle yoktu.























