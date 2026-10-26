Milan'da Rabiot, Gila ve Moreira'nın Bologna maçına yetişmesi zor: Hedef derbi

Haber sitesi Milannews.it'in edindiği bilgilere göre, Amorim'in Mario Gila, Adrien Rabiot ve Diego Moreira'yı rakip karşısındaki iç saha maçına yetiştirmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle üç oyuncunun cumartesi günü Inter ile oynanacak derbiye hazır olması için çalışılıyor.





Öte yandan Ruben Loftus-Cheek konusunda henüz bir gelişme yok. Milannews.it'in haberine göre oyuncu, dün akşam Udine'de bir rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı.