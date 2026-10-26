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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Milan'da Rabiot, Gila ve Moreira'nın Bologna maçına yetişmesi zor: Hedef derbi

AC Milan
A. Rabiot
M. Gila
D. Moreira

Ruben Loftus-Cheek konusunda ise şimdilik yeni bir gelişme yok.

Udinese deplasmanında aldığı galibiyetle ligde 18 puana ulaşan Milan, önündeki haftaya güvenle bakıyor ancak sakat oyuncuların durumu nedeniyle hafif bir endişe de taşıyor. Çarşamba günü saat 18.30'da San Siro'da Bologna ile karşılaşacak, ardından cumartesi akşamı saat 20.45'te Inter ile derbiye çıkacak. Bugün ve yarın Ruben Amorim, Milan kadrosundaki çok sayıdaki sakat oyuncunun durumunu dikkatle değerlendirecek.


  • Haber sitesi Milannews.it'in edindiği bilgilere göre, Amorim'in Mario Gila, Adrien Rabiot ve Diego Moreira'yı rakip karşısındaki iç saha maçına yetiştirmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle üç oyuncunun cumartesi günü Inter ile oynanacak derbiye hazır olması için çalışılıyor.


    Öte yandan Ruben Loftus-Cheek konusunda henüz bir gelişme yok. Milannews.it'in haberine göre oyuncu, dün akşam Udine'de bir rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sakatlandı.

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