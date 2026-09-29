Milan derin bir nefes alabilir: Strahinja Pavlovic'in yaşadığı sorunun ilk anda öngörüldüğü kadar ciddi olmadığı ortaya çıktı. Sırp savunmacı, ülkesinin Hollanda'ya 1-2 yenildiği Sırbistan-Hollanda Nations League maçının 71. dakikasında sahayı sekerek terk etmişti. Ancak bugün geçirdiği tetkiklerde herhangi bir lezyona rastlanmadı.
Milan'da Pavlovic için derin bir nefes: sakatlık tespit edilmedi
Şiddetli ilk ezilme
Savunmacının maçta aldığı sert darbenin ardından karşılaşmanın ikinci yarısının 71. dakikasında zorunlu değişiklik istemesiyle endişe seviyesi yükselmişti. İlk etapta Sırbistan'da stoperin sahayı sekerek terk etmesi sonrası ciddi bir darbeden söz ediliyordu.
Sadece yorgunluk
Sportmediaset'in aktardığına göre bugün geçirdiği tetkikler, Pavlovic'in yaşadığı sorunun yalnızca basit bir kas yorgunluğu olduğunu doğruladı. Bu durum hem aldığı darbeden hem de şu ana kadar gerek kulübünde gerekse milli takımda aldığı yüksek süreden kaynaklanıyor. Almanya ile oynanacak bir sonraki maçta kesin olarak dinlendirilecek ve ancak sonrasında Ruben Amorim'in kullanımına geri gönderilip gönderilmeyeceği değerlendirilecek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun