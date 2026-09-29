Sportmediaset'in aktardığına göre bugün geçirdiği tetkikler, Pavlovic'in yaşadığı sorunun yalnızca basit bir kas yorgunluğu olduğunu doğruladı. Bu durum hem aldığı darbeden hem de şu ana kadar gerek kulübünde gerekse milli takımda aldığı yüksek süreden kaynaklanıyor. Almanya ile oynanacak bir sonraki maçta kesin olarak dinlendirilecek ve ancak sonrasında Ruben Amorim'in kullanımına geri gönderilip gönderilmeyeceği değerlendirilecek.