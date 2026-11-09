Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Sky yorumcusu Florenzi, Milan'ın Inter'i yendiği derbinin ardından Musah'a şu sözleri söylemişti: "Seni tebrik ediyorum, çünkü zorlu geçen iki sezon yaşadın. Çok zorlandığını ama pes etmediğini biliyorum. Bunu söyleyebilirim, çünkü yıllarca birlikte çalıştık ve seni yakından izledim. Bu benim için gerçekten büyük bir mutluluktu. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Sakın kendini beğenme, ama bunu yapmayacağına eminim; çünkü sen düzgün birisin."

Milan soyunma odasını ve özellikle 23 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncunun Milan'daki gelişimini yakından takip eden birinin samimi sözleri. Musah'ın her şeyini olmasa da çok şeyini Ruben Amorim'e borçlu olduğu ortada: Portekizli teknik direktör, zorlu geçen iki sezonun ardından oyuncunun performansını tamamen toparladı. İlk günden itibaren ona güvendi ve karşılığında oyuncundan büyük emek ve çaba gördü.