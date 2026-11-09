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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan'da Musah'ın Amorim'le yeni dönemi: Sözleşme yenileme için ilk temaslar

AC Milan
Y. Musah

Milan'da Amorim, Musah'ı yeniden canlandırdı: Takımın planlarında giderek daha önemli bir yer ediniyor, sözleşme yenileme için ilk temaslar kuruldu

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC

Sky yorumcusu Florenzi, Milan'ın Inter'i yendiği derbinin ardından Musah'a şu sözleri söylemişti: "Seni tebrik ediyorum, çünkü zorlu geçen iki sezon yaşadın. Çok zorlandığını ama pes etmediğini biliyorum. Bunu söyleyebilirim, çünkü yıllarca birlikte çalıştık ve seni yakından izledim. Bu benim için gerçekten büyük bir mutluluktu. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Sakın kendini beğenme, ama bunu yapmayacağına eminim; çünkü sen düzgün birisin."

Milan soyunma odasını ve özellikle 23 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncunun Milan'daki gelişimini yakından takip eden birinin samimi sözleri. Musah'ın her şeyini olmasa da çok şeyini Ruben Amorim'e borçlu olduğu ortada: Portekizli teknik direktör, zorlu geçen iki sezonun ardından oyuncunun performansını tamamen toparladı. İlk günden itibaren ona güvendi ve karşılığında oyuncundan büyük emek ve çaba gördü.

  • Projenin merkezinde

    Amorim'in teknik planında Musah'ın özelliklerine sahip bir futbolcuya ekmek kadar ihtiyaç var: önemli bir dinamizm kaynağı; oyunun pasif evresini aktif evreye dönüştürme becerisi ve geçiş oyununda üstün özellikleri var. Taktiksel açıdan çok yönlü olması da birden fazla pozisyonda oynamasına imkân tanıyor. Amorim, Genoa karşısında onu sol bekte bile görevlendirdi.

    Musah bu sezon şu ana kadar ligde 11 maçta 759 dakika, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 222 dakika oynadı. Çok oynuyor, hatta neredeyse hep oynuyor.

  • YENİLEYEBİLİR

    Musah'ın performansından yalnızca Amorim değil, kulübün sportif yönetimi de memnun. Öyle ki geçtiğimiz günlerde, 2028'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması ihtimali kulüp içinde görüşüldü. Oyuncunun temsilcileriyle kurulan son temaslar, sözleşme yenileme ihtimalini değerlendirmeye başlamak içindi; görüşmeler henüz ilk aşamada. Musah şu anda sezon başına yaklaşık 2 milyon avro kazanıyor ve bu seviyeyi korursa sezon bitmeden Milan ile sözleşmesini yenileyecek.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC