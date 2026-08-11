Mike Maignan ve Milan'daki huzursuzluk mu? Geciken dönüşü, Milan'daki memnuniyetsizlik iddiaları ve şimdi de Arap kulübünün ilgisi arasında, İspanya'ya karşı Dünya Kupası yarı finalini kaçıran Milan kaptanı için kolay bir yaz geçmiyor.
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Milan'da Maignan rahatsızlığı mı? CR7'nin Al Nassr'ı harekete geçti
Hareketli yaz dönemi
Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan finali ve dünyanın öbür ucunda tatiline devam etmek için Franco Baresi'nin cenazesine katılmaması, Milanello'ya dönüşünün 12 Ağustos'tan 16 Ağustos'a ertelenmesi ve şimdi de Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'ının ilgisi. Tüm bunlar, Massimiliano Allegri'ye ve ilişkisini kusursuz sürdürdüğü kaleci antrenörü Claudio Filippi'ye veda edilen yazda yaşandı.
AL NASSR BUNU DÜŞÜNÜYOR
Maignan, Ocak ayı sonunda imzalanan sözleşme yenilemesine ve kaptanlık pazubandına rağmen, hemen etrafına bakmaya başladı: Milan ile anlaşması Rafa Leao’nunki seviyesinde bir maaşla, yani bonuslar (kolay ulaşılabilir) dahil yaklaşık 7 milyon euro karşılığında 2031’e kadar. Ancak Suudi Arabistan’da Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr, Bento’nun yerine yeni bir bir numara arıyor. Milan tansiyonu yükseltmek istemiyor ve Amorim ona güveniyor, ancak onu kadroda mutsuz şekilde tutmak da istemiyor: Ferragosto’dan sonra daha fazlası belli olacak.
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