Maignan, Ocak ayı sonunda imzalanan sözleşme yenilemesine ve kaptanlık pazubandına rağmen, hemen etrafına bakmaya başladı: Milan ile anlaşması Rafa Leao’nunki seviyesinde bir maaşla, yani bonuslar (kolay ulaşılabilir) dahil yaklaşık 7 milyon euro karşılığında 2031’e kadar. Ancak Suudi Arabistan’da Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr, Bento’nun yerine yeni bir bir numara arıyor. Milan tansiyonu yükseltmek istemiyor ve Amorim ona güveniyor, ancak onu kadroda mutsuz şekilde tutmak da istemiyor: Ferragosto’dan sonra daha fazlası belli olacak.



