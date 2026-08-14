Mike Maignan sosyal medyada yeniden paylaşım yaptı ve Milano’ya dönüşünün gecikmesiyle ilgili tartışmaların hâlâ sürdüğü günlerde tatilinden çeşitli kareler paylaştı. Milan kalecisi ve kaptanı, tüm bunlara şu notu ekledi: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", Fransız rapçi Ninho’nun "Rich Porter" adlı şarkısından bir dize. Şarkının sözleri oldukça açık; suç dünyasına ve sokak hayatına çok sayıda gönderme içeriyor. Ana tema ise uyuşturucu, para, şiddet, risk ve paranoyayla şekillenen bir yaşamın, zirveye ulaşma ve muhtemelen her şeyi geride bırakma arzusuyla karşı karşıya gelmesi.
Çeviri:
Milan'da Maignan'dan sosyal medyada gizemli paylaşım: "Başkalarının sözlerini kontrol edemezsin"
Gizemli
Maignan’ın seçtiği ifade, kelimesi kelimesine çevrildiğinde net olmayacağı için biraz anlam ve bağlam kazanıyor. Şöyle uyarlanabilir: “Dağlar kadar risk alıyoruz ama zirveye çıktığımızda ne kadar acı çekiliyor.” Bunu yorumlama görevi taraftarlara ve okurlara kalıyor".
Cardinale ile görüşme
Ardından bir de "Nasreddin ve eşeğinin hikâyesi" yer alıyor; yani "Hayatta ne yaparsan yap, insanların eleştirecek bir şeyi her zaman olacaktır". Şu öğütle sona eren bir anlatı: "Doğru olduğuna inandığını yap ve yoluna devam et. Başkalarının sözlerini kontrol edemezsin ama kendi seçimlerini kontrol edebilirsin". Maignan'ın gelecek hafta Cardinale ile yapacağı görüşmede söyleyecekleri beklenirken, bu sözler Milan taraftarları arasında daha da fazla tartışma yaratacak.
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