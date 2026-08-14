



Mike Maignan sosyal medyada yeniden paylaşım yaptı ve Milano’ya dönüşünün gecikmesiyle ilgili tartışmaların hâlâ sürdüğü günlerde tatilinden çeşitli kareler paylaştı. Milan kalecisi ve kaptanı, tüm bunlara şu notu ekledi: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", Fransız rapçi Ninho’nun "Rich Porter" adlı şarkısından bir dize. Şarkının sözleri oldukça açık; suç dünyasına ve sokak hayatına çok sayıda gönderme içeriyor. Ana tema ise uyuşturucu, para, şiddet, risk ve paranoyayla şekillenen bir yaşamın, zirveye ulaşma ve muhtemelen her şeyi geride bırakma arzusuyla karşı karşıya gelmesi.











