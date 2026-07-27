Santiago Gimenez çarşamba günü Milan'ın kampına katılacak. Christian Pulisic de onunla birlikte Milanello'da olacak: ikili, takımın kalanına Avustralya'da katılmayacak ancak sakatlıklarını atlatmak için Milan'ın spor tesisinde çalışacak.
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Milan’da Gimenez’den Lazio’ya ilk yeşil ışık: düğüm formül, görüşmelerden sızanlar neler?
Fiziksel soru işaretleri
Son iki yılda Gimenez çok sayıda ayak bileği sorunu yaşadı; bu süreç, geçen aralık ayında Amsterdam’da geçirdiği ameliyatla zirveye ulaştı. Sakatlık onu beş ay sahalardan uzak tuttu ve toplam 26 maç kaçırmasına neden oldu. İngiltere’ye karşı oynanan Dünya Kupası maçında geri döndü, ancak yeni bir burkulma yaşayıp sedyeyle oyundan çıktı. Uzun ve önemli bir sorunlar zinciri, transfer piyasasında ne kadar cazip olduğu üzerinde olumsuz etki yaratma riski taşıyor.
Lazio ve Fiorentina
Milan, eski PSG oyuncusu Gonçalo Ramos için yapılan 74 milyon euroluk dev yatırımın da etkisiyle, Gimenez için satın alma zorunluluğu içeren ücretli kiralama seçeneğini değerlendirmeye hazır. Meksikalı golcü, Şubat 2025’te Feyenoord’dan yaklaşık 30 milyon euroya gelmişti. Milan, çok zor bir dönemden geçen ve hava değişikliğine ihtiyaç duyan önemli bir forvet için aynı rakamı kasasına koymak istiyor. Çünkü Milan’ın kadro hiyerarşisinde Ramos tartışmasız ilk tercih olacak, Camarda ise yükselişe geçti. Menajer Pimenta şu ana kadar Lazio’nun güçlü ilgisini ve Kean’ın ayrılması halinde resmi bir adım atabilecek Fiorentina’nın nabız yoklamasını topladı.
FORMÜL DÜĞÜMÜ
Meksikalı forvet için somut adım atmadan önce Lazio, Boulaye Dia ile Ratkov’dan birini elden çıkarmak zorunda kalacak. Basit bir satın alma opsiyonlu kiralamanın Milan’dan onay almak için yeterli olmadığının farkında. Gimenez ise kendi cephesinde Lazio’ya önemli ölçüde kapıyı açıyor.
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