Milan, eski PSG oyuncusu Gonçalo Ramos için yapılan 74 milyon euroluk dev yatırımın da etkisiyle, Gimenez için satın alma zorunluluğu içeren ücretli kiralama seçeneğini değerlendirmeye hazır. Meksikalı golcü, Şubat 2025’te Feyenoord’dan yaklaşık 30 milyon euroya gelmişti. Milan, çok zor bir dönemden geçen ve hava değişikliğine ihtiyaç duyan önemli bir forvet için aynı rakamı kasasına koymak istiyor. Çünkü Milan’ın kadro hiyerarşisinde Ramos tartışmasız ilk tercih olacak, Camarda ise yükselişe geçti. Menajer Pimenta şu ana kadar Lazio’nun güçlü ilgisini ve Kean’ın ayrılması halinde resmi bir adım atabilecek Fiorentina’nın nabız yoklamasını topladı.