Çok kötü haber Milan'a: Matteo Gabbia sakatlandı. Milanlı savunmacının bugün yapılan tetkiklerinde sol uyluk fleksör kasında, tendonun da kısmen etkilendiği bir lezyon tespit edildi. İyileşme sürecinin net olarak belirlenmesi için ek değerlendirmeler yapılması gerekecek.
Milan'da Gabbia'nın fleksör kasında hasar: Tendon da etkilenmiş, 2027'de dönecek
Konsültasyon ve zamanlama
AC Milan kaptanı, sol uyluğundaki kas sorunu nedeniyle durdu: Tetkiklerde tendonun da kısmen etkilendiği bir lezyon tespit edildi. Tedavi sürecini belirlemek için bir uzmana danışılması gerekecek. Bu nedenle, tedaviye ilişkin önerileri öğrenmek ve iyileşmenin nasıl gerçekleşeceği ve ne kadar süreceği konusunda daha net bir tabloya ulaşmak için bu ek aşamanın tamamlanması beklenecek.
Uzman muayenesi
Matteo Gabbia'nın sahalara dönüşü için henüz resmî bir süre açıklanmadı. Tendonun kısmen etkilenmiş olması, sahalara ne zaman döneceğine ilişkin güvenilir bir tahminde bulunmadan önce durumunun ayrıntılı biçimde incelenmesini gerektiriyor. Bu nedenle Milan, rehabilitasyon sürecinin kapsamını değerlendirmek ve savunma oyuncusunun ne zaman yeniden Amorim'in emrine girebileceğini anlamak için uzman görüşünü beklemek zorunda.
RESMÎ AÇIKLAMA
Milan'dan yapılan açıklama şöyle: "Matteo Gabbia'ya bu öğleden sonra yapılan görüntüleme tetkiklerinde, sol uyluk fleksör kasında tendonun da kısmen etkilendiği bir hasar tespit edildi. En uygun tedavi sürecini belirlemek için futbolcu önümüzdeki günlerde bir uzmanla görüşecek".
GERİ DÖNÜŞ
Uzman doktor muayenesi, Gabbia için ameliyatın gerekli olup olmadığını ya da konservatif tedavi uygulanıp uygulanamayacağını belirleyecek. Ancak şu bir gerçek: Milan stoperi için 2026 yılı sona erdi; dönüşü 2027'de bekleniyor.
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