Milan'da Gabbia'nın fleksör kasında hasar: Tendon da etkilenmiş, 2027'de dönecek

AC Milan kaptanı, sol uyluğundaki kas sorunu nedeniyle durdu: Tetkiklerde tendonun da kısmen etkilendiği bir lezyon tespit edildi. Tedavi sürecini belirlemek için bir uzmana danışılması gerekecek. Bu nedenle, tedaviye ilişkin önerileri öğrenmek ve iyileşmenin nasıl gerçekleşeceği ve ne kadar süreceği konusunda daha net bir tabloya ulaşmak için bu ek aşamanın tamamlanması beklenecek.



