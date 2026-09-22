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Milan'da eski CEO Giorgio Furlani resmen kulüpten ayrıldı

AC Milan

Giorgio Furlani, Milan’ın eski CEO’su, resmen kulüpten ayrıldı. Yönetim kurulunun yeni yapılanması

Geçtiğimiz 25 Mayıs’ta, ortak bir açıklamayla Red Bird, sportif ve idari yapılanmanın tamamının toplu şekilde görevine son verildiğini duyurmuştu. AGiorgio Furlani, Milan’ın eski CEO’su, resmî olarak bugün itibarıyla görevde kalmıştı: şirket sicil kaydı, Milan’ın yeni organizasyon şemasını gösteriyor ve eski CEO’nun adı artık Yönetim Kurulu’nda yer almıyor. 

  • YENİ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

    Kompozisyon şöyle: 

    YÖNETİM KURULU BAŞKANI
    Paolo Scaron

    İCRA KURULU BAŞKANI
    Massimo Calvelli

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
    Gerry Cardinale
    Stefano Cocirio
    Randy Lewis Levine
    Riccardo Stefanelli
    Robert Jay Klein
    David Castelblanco
    Alfredo Craca

    Avukat Felice Raimondo, X üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Yönetim kurulu artık asgari sayısına ulaştı: tüzüğün 15. maddesi, kurulun olağan genel kurul tarafından atanan en az dokuz, en fazla on beş üyeden oluştuğunu belirtiyor".

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