Geçtiğimiz 25 Mayıs’ta, ortak bir açıklamayla Red Bird, sportif ve idari yapılanmanın tamamının toplu şekilde görevine son verildiğini duyurmuştu. AGiorgio Furlani, Milan’ın eski CEO’su, resmî olarak bugün itibarıyla görevde kalmıştı: şirket sicil kaydı, Milan’ın yeni organizasyon şemasını gösteriyor ve eski CEO’nun adı artık Yönetim Kurulu’nda yer almıyor.
AC Milan
Çeviri:
Milan'da eski CEO Giorgio Furlani resmen kulüpten ayrıldı
YENİ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Kompozisyon şöyle:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Paolo Scaron
İCRA KURULU BAŞKANI
Massimo Calvelli
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca
Avukat Felice Raimondo, X üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Yönetim kurulu artık asgari sayısına ulaştı: tüzüğün 15. maddesi, kurulun olağan genel kurul tarafından atanan en az dokuz, en fazla on beş üyeden oluştuğunu belirtiyor".
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun