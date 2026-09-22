Kompozisyon şöyle:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Paolo Scaron

İCRA KURULU BAŞKANI

Massimo Calvelli

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Gerry Cardinale

Stefano Cocirio

Randy Lewis Levine

Riccardo Stefanelli

Robert Jay Klein

David Castelblanco

Alfredo Craca

Avukat Felice Raimondo, X üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Yönetim kurulu artık asgari sayısına ulaştı: tüzüğün 15. maddesi, kurulun olağan genel kurul tarafından atanan en az dokuz, en fazla on beş üyeden oluştuğunu belirtiyor".