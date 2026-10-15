Milan'da Cisse şimdiden tarihe geçti: Amorim, Ramos'un yedeğini buldu

Cisse artık yalnızca Catanzaro'dan gelen genç bir yetenek değil, Amorim için vazgeçilmez bir koz. Yeni Milan'ının en dikkat çekici isimlerinden biri hâline gelmesi ise şaşırtıcı derecede kolay oldu. Serie A'daki ilk maçında Torino'ya gol attıktan ve Stadium'da Juventus'a karşı da ağları havalandırdıktan sonra Treviso doğumlu genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de iz bırakmayı başardı. Bunu da içinde bulunduğu dönemi kusursuz biçimde özetleyen bir performansla yaptı: üç gol, üç farklı gol atma biçimi, sakin ama güçlü bir kişilik ve bulaşıcı bir gülümseme.