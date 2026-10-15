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Milan'da Cisse şimdiden tarihe geçti: Amorim, Ramos'un yedeğini buldu

AC Milan

Ocak ayında Verona'dan 8 milyon artı 2 milyon bonus karşılığında transfer edilen Cisse, şimdiden büyük bir transfer başarısı. Sahte 9 olarak da oynayabiliyor.

Bu akşamdan önce bir Milan oyuncusunun Avrupa kupalarında yaptığı son hat-trick'i bulmak için dokuz yıl geriye, 14 Eylül 2017'ye gitmek gerekiyor. O gün Andrè Silva, Avrupa Ligi'nde Austria Wien deplasmanında üç kez gol sevinci yaşamıştı. Hat-trick yapan son İtalyan oyuncuyu bulmak içinse 2002'ye, Pippo Inzaghi'nin Milan'ın Deportivo La Coruna'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta üç gol attığı güne kadar gitmek gerekiyor. Cisse, Salzburg karşısında bunu başardı: Milan'ın harika çocuğu maç topunu evine götürdü ve adını şimdiden Milan tarihine yazdırdı. Sağ uyluğundaki adduktor tendonuyla ilgili geçirdiği ameliyatın ardından hazırlık dönemine soru işaretleriyle başlayan bir genç için hiç de fena değil.

  • AMORIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

    Cisse artık yalnızca Catanzaro'dan gelen genç bir yetenek değil, Amorim için vazgeçilmez bir koz. Yeni Milan'ının en dikkat çekici isimlerinden biri hâline gelmesi ise şaşırtıcı derecede kolay oldu. Serie A'daki ilk maçında Torino'ya gol attıktan ve Stadium'da Juventus'a karşı da ağları havalandırdıktan sonra Treviso doğumlu genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de iz bırakmayı başardı. Bunu da içinde bulunduğu dönemi kusursuz biçimde özetleyen bir performansla yaptı: üç gol, üç farklı gol atma biçimi, sakin ama güçlü bir kişilik ve bulaşıcı bir gülümseme.

  • Ramos'un yedeği

    Doğru zamanda doğru yerde olma konusundaki olağanüstü yeteneği, Cisse'yi Milan kadrosunda benzersiz bir oyuncu yapıyor. Gelecekte birkaç metre daha ileride, forvet olarak da oynayabilir. Salzburg'a karşı, sahte dokuz rolü için gereken özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Ancak onu bu pozisyonda ilk oynatan isim, geçtiğimiz 5 Ekim'de Pescara'daki Adriatico Stadı'nda Polonya'ya karşı alınan kusursuz galibiyette kendisine bu görevi veren İtalya 21 yaş altı millî takımının teknik direktörü Silvio Baldini'ydi. Amorim, gerektiğinde Goncalo Ramos'u dinlendirebilecek bir alternatif bulmuş olabilir.

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