Milanello’da Milan , yarın akşam Bournemouth ile oynayacağı Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü hafta maçı öncesinde son antrenmanını yaptı.





Matteo Gabbia ve Alexis Saelemaekers’in yanı sıra sol kalçasında sorun yaşayan Samuel Chukwueze de antrenmana katılmadı. Milan’ın kanat oyuncusu, sakatlığın boyutunu daha net belirlemek için uzman muayenesinden geçecek. Muayeneler bugün öğleden sonra yapılacak. Sonuçlar beklenirken Milan cephesinde, 1999 doğumlu Nijeryalı oyuncunun sakatlığının boyutuna ilişkin endişe hâkim.