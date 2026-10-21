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Chukwueze MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Milan'da Chukwueze'nin kalçasında sorun: Endişe duyuluyor

AC Milan
S. Chukwueze
AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
Ligi Europa

Bournemouth maçı öncesi Milanello'da son antrenman

Milanello’da Milan , yarın akşam Bournemouth ile oynayacağı Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü hafta maçı öncesinde son antrenmanını yaptı.


Matteo Gabbia ve Alexis Saelemaekers’in yanı sıra sol kalçasında sorun yaşayan Samuel Chukwueze de antrenmana katılmadı. Milan’ın kanat oyuncusu, sakatlığın boyutunu daha net belirlemek için uzman muayenesinden geçecek. Muayeneler bugün öğleden sonra yapılacak. Sonuçlar beklenirken Milan cephesinde, 1999 doğumlu Nijeryalı oyuncunun sakatlığının boyutuna ilişkin endişe hâkim.

  • Cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Filippo Terracciano ile UEFA listesine alınmayan Warren Bondo da takımla birlikte yer aldı. Milan Futuro'nun savunma oyuncusu Valeri Vladimirov da A takıma dahil edildi.

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