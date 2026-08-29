Leao'yu Galatasaray'a gönderen Milan, transfer piyasasında bir oyun kurucu bulmayı hedefliyor; ancak Milano ekibinin Amorim'e bir de stoper ile bir sol kanat beki kazandırmayı denemesi de ihtimal dışı değil. Bu saatlerde Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Omari Hutchinson için temaslar yoğunlaştı ve büyük olasılıkla transfer zirvesinde onun da adı konuşuluyor.





Ayrıca Gonçalo Ramos'un yedeğiyle ilgili durum da takip edilmeli; Cagliari, Francesco Camarda için bilgi aldı.







