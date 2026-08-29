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Cardinale Grafica Milan
Gianluca Minchiotti

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Milan'da Cardinale ve Amorim ile transfer zirvesi: detaylar

AC Milan
Transfers
R. Amorim

Milan yönetimi, kulüp sahipleri ve teknik direktör arasında zirve toplantısı

Serie A'da ikinci haftada Venezia karşısında alınan galibiyetin ardından Milan'ın patronu Gerry Cardinale Milano'dan ayrılmadı.Sportmediaset'in aktardığına göre bugün kırmızı-siyahlı kulübün sahibi, Milano merkezinde dört buçuk saat süren ve Ruben Amorim, Hendrik Almstadt ile Bobby Gardiner'in de katıldığı bir transfer toplantısına katıldı: masada, 1 Eylül saat 20.00'de sona erecek yaz transfer döneminin son bölümü öncesindeki hamleler vardı.

  • Leao'yu Galatasaray'a gönderen Milan, transfer piyasasında bir oyun kurucu bulmayı hedefliyor; ancak Milano ekibinin Amorim'e bir de stoper ile bir sol kanat beki kazandırmayı denemesi de ihtimal dışı değil. Bu saatlerde Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Omari Hutchinson için temaslar yoğunlaştı ve büyük olasılıkla transfer zirvesinde onun da adı konuşuluyor.


    Ayrıca Gonçalo Ramos'un yedeğiyle ilgili durum da takip edilmeli; Cagliari, Francesco Camarda için bilgi aldı.



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