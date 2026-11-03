AC Milan'ı güçlendirip büyük hedefler kurmak. Gerry Cardinale'nin planı net. Yaz transfer döneminde 150 milyon avronun üzerinde harcama yapan AC Milan'ın sahibi ve RedBird'ün bir numaralı ismi, ocak ayında transfer piyasasının başlıca aktörlerinden biri olmak istiyor. Sırf harcamış olmak için para harcanmayacak; amaç, Ruben Amorim'in elindeki kadroyu tamamlayıp çıtayı yükseltmek. Yazın da takip edilen ve aynı dönemde Roma'nın da ilgilendiği Endrick, değerlendirilmesi gereken isimlerden biri. Bir diğer isim ise Brugge formasıyla gollerini peş peşe sıralamaya devam eden, 2004 doğumlu İtalyan-Alman forvet Nicolò Tresoldi.
Milan'da Cardinale, Nicolò Tresoldi'ye âşık: Inter'e attığı üç golün ardından ilk görüşte aşk
Cardinale'yi Tresoldi büyüledi
Haberi yayımlayan La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Goncalo Ramos için 70 milyon euronun üzerinde bir bedelle yaptığı yatırımı boşa çıkarmak istemiyor ancak Cardinale, son haftalarda Tresoldi'ye adeta vuruldu. Tresoldi, geçen 13 Ekim'de Belçika ekibinin 4-3 kazandığı, kendisi için derbi niteliği taşıyan Şampiyonlar Ligi maçında Inter'e üç gol atmıştı. Çocukluğundan beri Milan taraftarı olan Tresoldi bunu gizlemiyor. Milan ona seve seve Milan forması giyme fırsatı tanırdı ancak Club Brugge'ün başka planları var. Yazın gelen tüm teklifleri, 50 milyon euroluk olanları bile reddeden kulübün ocak ayında da onu satmaya hiç niyeti yok. Konu, Tresoldi'nin Almanya ile katılacağı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ardından yazın yeniden görüşülecek. Tüm bunlar ancak reddedilemeyecek, neredeyse piyasa koşullarının dışında bir teklif gelirse değişebilir.
GOL ATMAYI BIRAKMIYOR
2022'deki De Ketelaere ve 2025'teki Jashari örnekleri yoruma yer bırakmıyor: Brugge'de fiyatlar yüksek, görüşmeler zorlu ve indirim söz konusu değil. Özellikle de modası hiç geçmeyen, her mevsime uygun bir parça için. Ancak Cardinale kolay korkacak biri değil ve Milan'ı istek listesinin başına koyan oyuncunun arzusuna da güvenmek istiyor. "Milan taraftarıyım, her sabah Milan formasıyla oynamanın hayalini kuruyorum" sözlerini geçen şubat ayında Sportweek'e verdiği röportajda dile getirmişti. Geleceği belirsiz, ancak bu sezonki performansı konusunda pek şüphe yok: 14 maçta 12 gol; Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 4, ligde 10 maçta 8 gol. Tresoldi gol atan, büyük sıçramaya hazır gerçek bir 9 numara. Milan'ın hayalini kuran bir 9 numara.
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