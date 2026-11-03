Haberi yayımlayan La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Goncalo Ramos için 70 milyon euronun üzerinde bir bedelle yaptığı yatırımı boşa çıkarmak istemiyor ancak Cardinale, son haftalarda Tresoldi'ye adeta vuruldu. Tresoldi, geçen 13 Ekim'de Belçika ekibinin 4-3 kazandığı, kendisi için derbi niteliği taşıyan Şampiyonlar Ligi maçında Inter'e üç gol atmıştı. Çocukluğundan beri Milan taraftarı olan Tresoldi bunu gizlemiyor. Milan ona seve seve Milan forması giyme fırsatı tanırdı ancak Club Brugge'ün başka planları var. Yazın gelen tüm teklifleri, 50 milyon euroluk olanları bile reddeden kulübün ocak ayında da onu satmaya hiç niyeti yok. Konu, Tresoldi'nin Almanya ile katılacağı 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ardından yazın yeniden görüşülecek. Tüm bunlar ancak reddedilemeyecek, neredeyse piyasa koşullarının dışında bir teklif gelirse değişebilir.