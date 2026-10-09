Modric, 41 yaşında da futbolseverlere keyif vermeyi sürdürüyor ancak sonsuz olarak görülemez. Milan, Hırvat efsanenin ışığı olmadan da bir geleceğe bakmak zorunda ve geleceği için alternatif çözümler düşünmeye başlaması da normal. Şu anda listenin zirvesinde, birkaç gün önce İngiltere ile ilk maçına çıkan (tam da Modric’e karşı) Bournemouth’un 2003 doğumlu oyuncusu Alex Scott yer alıyor. İngiliz orta saha oyuncusuna ulaşmanın küçümsenmeyecek bir engeli ise İngiliz kulübünün ona biçtiği yüksek değer: 60 ila 70 milyon sterlin arasında bir rakamdan söz ediliyor. Bu seviyelerde Milan’ın bir görüşme başlatması zor görünüyor.





Premier Lig’in bir diğer 2003 doğumlu oyuncusu, yetenekli İsveçli ama Tunus kökenli orta saha Yasin Ayari için ise durum farklı; Brighton ile 2027’de sona erecek sözleşmesini yenilemek için henüz anlaşma sağlanamadı, ancak görüşmeler sürüyor.