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Milan’da Ayari fikri gündeme geldi: İsveçli orta sahanın Brighton ile sözleşmesi sona eriyor

AC Milan

Milan, Modric için bunun son sezon olması ihtimaline karşı geleceği düşünerek hareket ediyor: listede yalnızca Scott yok, Brighton'dan Ayari de var

Modric, 41 yaşında da futbolseverlere keyif vermeyi sürdürüyor ancak sonsuz olarak görülemez. Milan, Hırvat efsanenin ışığı olmadan da bir geleceğe bakmak zorunda ve geleceği için alternatif çözümler düşünmeye başlaması da normal. Şu anda listenin zirvesinde, birkaç gün önce İngiltere ile ilk maçına çıkan (tam da Modric’e karşı) Bournemouth’un 2003 doğumlu oyuncusu Alex Scott yer alıyor. İngiliz orta saha oyuncusuna ulaşmanın küçümsenmeyecek bir engeli ise İngiliz kulübünün ona biçtiği yüksek değer: 60 ila 70 milyon sterlin arasında bir rakamdan söz ediliyor. Bu seviyelerde Milan’ın bir görüşme başlatması zor görünüyor.


Premier Lig’in bir diğer 2003 doğumlu oyuncusu, yetenekli İsveçli ama Tunus kökenli orta saha Yasin Ayari için ise durum farklı; Brighton ile 2027’de sona erecek sözleşmesini yenilemek için henüz anlaşma sağlanamadı, ancak görüşmeler sürüyor.

  • Dünya Kupası sıçrama tahtası olarak

    2025/2026 sezonu Ayari için kesinlikle önemli geçti: Brighton’daki çok iyi sezonu ve İsveç ile başrolde oynadığı bir Dünya Kupası. Kendi Tunus’una attığı duble, repertuvarının en güçlü yanının bir yansımasıydı: Yasin kaleye çok iyi vuruyor ve şut açısını yaratma konusunda da çok başarılı. En önemli özelliği, dinamizm ile tekniği birleştirerek hatlar arasında hareket edebilmesi. Dar alanda oynayabilir, adam eksiltebilir ve savunma yaparkenki çalışmasından ödün vermeden hücum aksiyonuna eşlik edebilir. Hem savunmanın önünde oyun kurucu olarak hem de on numara pozisyonunda oynayabilir; bu da onu Amorim’in futbolu için daha da cazip hâle getiriyor.



  • Milan, potansiyel bir bedelsiz büyük transferi takip ediyor

    Geçen yaz Roma, Gasperini’nin açık talebi doğrultusunda Ayari için somut adımlar atmıştı ancak Brighton’ın 45 milyon euroluk talebi karşısında geri adım atmıştı. Şimdi ise her şey bambaşka; Brighton sözleşme yenilemesi için bastırıyor ama anlaşma sağlanamazsa Ayari gelecek yaz transfer piyasasında serbest olacak. Milan da birkaç haftadır durumu büyük bir dikkatle takip ediyor.

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