Modric, sözleşme yenilemesinin ardından şu açıklamalarda bulundu: "Milan'da kalmaktan mutluyum; ilk günden bu yana kendimi hoş karşılanmış ve sevilen biri gibi hissettiğim bir kulüp. Beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından kendimizi gösterme isteği çok büyük. Bizi yeni bir sezon ve yeni bir meydan okuma bekliyor: inandığım ve beni motive eden bir proje. Bu forma için her şeyimi vermeye devam etmeye hazırım ve bu renkleri yeniden taşıyor olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. San Siro'ya dönmek ve sizin kükreyişinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz, her zaman Forza Milan!”