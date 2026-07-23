Milan, Luka Modric ile yola devam ediyor; Luka Modric de Milanda kalıyor. Akşam saatlerinde kulüpten resmi açıklama geldi; 1985 doğumlu Hırvat Altın Top sahibi orta saha oyuncusu bir sezon daha takımda kalacak. Geçen sezon Serie A'da beşinci sırada tamamlanmıştı.
Çeviri:
Milan'da artık resmileşti: Modric bir yıl daha kalıyor. Açıklamaları
RESMÎ
İşte metin:
"RESMÎ AÇIKLAMA: LUKA MODRIĆ
Luka Modrić, 30 Haziran 2027'ye kadar imza attı
AC Milan, Luka Modrić'in 30 Haziran 2027'ye kadar bir sezon daha geçerli sözleşmeye imza attığını duyurdu.
Gelişinden bu yana AC Milan orta sahasının referans noktası olan Luka, sahip olduğu tecrübe ve kaliteyi saha içinde ve dışında takımın hizmetine sunmayı bildi. Dünyanın en güçlü ve en öne çıkan futbolcuları arasında yer alan Hırvat oyuncu, geçen sezon 37 maça çıkıp 2 gol attığı AC Milan formasıyla yoluna, yeni önemli hedeflere ulaşma arzusuyla devam edecek.
Luka Modrić, 14 numaralı AC Milan formasını giymeyi sürdürecek".
Onun sözleri
Modric, sözleşme yenilemesinin ardından şu açıklamalarda bulundu: "Milan'da kalmaktan mutluyum; ilk günden bu yana kendimi hoş karşılanmış ve sevilen biri gibi hissettiğim bir kulüp. Beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından kendimizi gösterme isteği çok büyük. Bizi yeni bir sezon ve yeni bir meydan okuma bekliyor: inandığım ve beni motive eden bir proje. Bu forma için her şeyimi vermeye devam etmeye hazırım ve bu renkleri yeniden taşıyor olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. San Siro'ya dönmek ve sizin kükreyişinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşürüz, her zaman Forza Milan!”
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