Udinese-Milan maçını tribünden izleyen Gerry Cardinale, Bologna karşılaşmasını ve gelecek cumartesi Inter'e karşı oynanacak merakla beklenen derbiyi takip etmek için hafta boyunca Milano'da olacak. Bu süreçte, yeni San Siro projesi perşembe günü Castello Sforzesco'da tanıtılacak. Ayrıca Eintracht Frankfurt'taki görevinden kısa süre önce ayrılan Alman yönetici Krosche ile görüşmeler yapılacak. 46 yaşındaki Alman yönetici, iki temel özelliği nedeniyle Red Bird'ün bir numaralı isminin Head of Football görevi için tercih ettiği aday: verileri neredeyse kusursuz biçimde kullanması ve düşük maliyetli yetenekleri keşfedip daha sonra çok yüksek bedellere satma konusundaki büyük becerisi.
Milan'da 5 milyonluk madde Krosche'nin gelişini yavaşlatıyor: Son durum ne?
5 ila 7 milyon arasındaki serbest kalma maddesi
Aylar süren temasların ve uzun görüşmelerin ardından Cardinale ile Krosche, hem proje hem de daha önce Leipzig ve Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Krosche'nin yetki alanları konusunda anlaşmaya vardı. Mali açıdan da tam anlaşma sağlanmasının önünde bir engel görünmüyor. Ancak imzalar atılmadan önce çözülmesi gereken bir konu var: Milan, 5 ila 7 milyon avro tutarındaki sözleşme fesih bedelini ödemek istemiyor.
Aralarındaki ilişki sona ermiş olsa da Krösche ile Eintracht arasındaki sözleşme 2028'e kadar yürürlükte. Milan'ın onu sözleşmesinden erken çıkarmak için 5 ila 7 milyon avro tutarındaki bedeli ödemesi gerekiyor.
Cardinale işi bir an önce bitirmek istiyor
Karar tamamen Cardinale'nin elinde olsaydı hiçbir şüphe olmazdı: Krosche'nin göreve getirilmesi tam da bu hafta gerçekleşirdi. Hatta camiaya ve takıma ek bir enerji vermek için derbiden önce bile. Ancak maç Frankfurt'ta oynanıyor ve Krosche, bir çözüm bulmak için eski kulübüyle görüşüyor.
HARDUNG MESELESİ
Bir diğer önemli konu, Krosche'nin Milan'a götürmek istediği Hardung'la ilgili. Ancak Sky De. haberine göre Hardung'un Eintracht Frankfurt'taki geleceği, yeni CEO'nun atanmasına bağlı. Hedefteki Spycher teklifi değerlendirmek için süre istedi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Hardung, kulüp içinde büyük değer görüyor ve geleceğine ilişkin gelişmeleri bekliyor. Önceliği Eintracht Frankfurt, ancak diğer seçeneği Krosche'nin peşinden gitmek.
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