Milan'da 5 milyonluk madde Krosche'nin gelişini yavaşlatıyor: Son durum ne?

Aylar süren temasların ve uzun görüşmelerin ardından Cardinale ile Krosche, hem proje hem de daha önce Leipzig ve Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Krosche'nin yetki alanları konusunda anlaşmaya vardı. Mali açıdan da tam anlaşma sağlanmasının önünde bir engel görünmüyor. Ancak imzalar atılmadan önce çözülmesi gereken bir konu var: Milan, 5 ila 7 milyon avro tutarındaki sözleşme fesih bedelini ödemek istemiyor.





Aralarındaki ilişki sona ermiş olsa da Krösche ile Eintracht arasındaki sözleşme 2028'e kadar yürürlükte. Milan'ın onu sözleşmesinden erken çıkarmak için 5 ila 7 milyon avro tutarındaki bedeli ödemesi gerekiyor.