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Francesco Camarda LecceGetty Images
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Milan-Camarda, geleceği belli oldu: Lecce ne kadar kazanacak?

AC Milan
Transfers
Lecce
F. Camarda

Genç forvetin geleceği konusunda bir karar alındı.

Francesco Camarda, Lecce tarafından satın alındı; ancak bu Salento kulübü tarafından gerçekleştirilen transfer, Milan’daki geleceğini hiçbir şekilde tehlikeye atmamaktadır.

2008 doğumlu genç yetenek – Rossoneri altyapısında yetişen – Serie A'da ilk gerçek profesyonel sezonunu yaşama fırsatı buldu, Bologna karşısında bir gol de attı ve İtalya'nın en üst liginde düzenli olarak kendini kanıtladı.

Puglia kulübü harekete geçerek Milan ile yapılan anlaşmada öngörülen satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi, ancak şimdi Via Aldo Rossi’deki kulüp de hamlesini yapmaya hazır.

  • KURTARMA...

    2008 doğumlu forvet, Lecce tarafından (geçen yaz üzerinde anlaşmaya varılan) 3 milyon avro tutarında bir bedel karşılığında geri satın alındı; bu durum, Salento kulübü tarafından resmi olarak duyuruldu.

    Şimdi Milan’ın, son spor sezonunu kiralık olarak geçirdiği ve takımın Serie A’da kalmasını sağlayarak ligde kalmayı başardığı kulüpten geri satın alma hakkını kullanmak için 20 Haziran’a kadar (aslında bu ayın 18’i ile 20’si arasındaki süre) vakti var.

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  • ...VE KARŞI SALDIRI

    Sızan bilgilere göre Milan, herhangi bir sorun yaşamayacak ve belirlenen süre içinde Camarda’nın Lecce’den geri satın alma opsiyonunu kullanacak: Taraflar arasındaki anlaşmalarda öngörüldüğü ve Lecce’nin internet sitesinde yayınlanan resmi açıklamada belirtildiği üzere, transfer işlemi 20 Haziran’a kadar imzalanacak ve onaylanacak.

    Milan, Lecce’ye 4 milyon avro ödeyecek; Lecce ise genç forvetin değer artışından kaynaklanan prim olarak 1 milyon avro kazanacak.

  • GELECEK

    Peki gelecek nasıl olacak?

    2008 doğumlu oyuncunun önceliği, Rossoneri'de kalmak (burada yeni teknik direktör Ruben Amorim tarafından kamp sırasında değerlendirilecek) ve Avrupa Ligi'nin sunacağı vitrin sayesinde önemli bir yer edinebileceğine olan inancıdır.

    Buna karşılık, Milan bir sezon daha kiralık olarak oynaması için seçenekleri değerlendirme kararı alırsa, en olası seçenekler Sassuolo, Torino ve Monza olacaktır.