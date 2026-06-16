Milan-Camarda, geleceği belli oldu: Lecce ne kadar kazanacak?

Francesco Camarda, Lecce tarafından satın alındı; ancak bu Salento kulübü tarafından gerçekleştirilen transfer, Milan’daki geleceğini hiçbir şekilde tehlikeye atmamaktadır.

2008 doğumlu genç yetenek – Rossoneri altyapısında yetişen – Serie A'da ilk gerçek profesyonel sezonunu yaşama fırsatı buldu, Bologna karşısında bir gol de attı ve İtalya'nın en üst liginde düzenli olarak kendini kanıtladı.

Puglia kulübü harekete geçerek Milan ile yapılan anlaşmada öngörülen satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi, ancak şimdi Via Aldo Rossi’deki kulüp de hamlesini yapmaya hazır.