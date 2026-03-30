cm grafica bellanova milan
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan, Bellanova için plan: menajer ekibi ve Atalanta ile görüşmeler sürüyor, kadro bonusu da var

Allegri, kanatlarda en azından hazır bir takviye istiyor

Milan şimdiden geleceği planlıyor ve bu sezonun nihai sıralaması ne olursa olsun, gelecek sezon üç cephede rekabet edebilecek düzeyde bir kadro kurmak istiyor.


Massimiliano Allegri şimdiden bir transfer listesi hazırladı ve özellikle de yatırım yapılması gereken alanları belirledi. Bunların arasında, 3'lü savunma önünde orta saha kanat oyuncusu olarak da 4'lü savunma hattında da oynayabilecek bir joker oyuncuyu kadroya katmak amacıyla kanat savunma oyuncuları da yer alıyor. Raoul Bellanova ile yapılan görüşmeler de bu kapsamda değerlendiriliyor.


  • ESTUPINAN REDDEDİLDİ, SADECE İKİ KESİNLİK

    Derbide attığı gole rağmen Allegri, Pervis Estupinan'ı büyük ölçüde yetersiz buldu ve gelecek sezon için Milan'ın seviyesine uygun olduğunu düşündüğü tek isimlerin Alexis Saelemaekers ve Davide Bartesaghi olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Tare ve Furlani'den en az bir bek transferi talep etti; eski Brighton oyuncusunu transfer piyasasında satamazlarsa, daha ileri pozisyonlarda da oynayabilecek Belçikalı oyuncuyla dönüşümlü olarak oynayabilecek, tercihen sağ bek bir oyuncu.

  • BELLANOVA İLE İLETİŞİM

    Tuttosport'un haberine göre, Bellanova için durumu yoklamak fikri buradan çıkıyor. İtalyan bek, Raffaele Palladino'nun Atalanta'ya gelmesinden bu yana kadro sıralamasında gerilere düştü, milli takım fırsatını kaçırdı ve daha fazla süre almak istiyor.


    Hem oyuncunun menajerleriyle hem de kulüplerarasında temaslar oldu, ancak Atalanta, oyuncunun piyasa değerinde aşırı indirim yapamaz. Percassi ailesi, onu Torino'dan Bergamo'ya getirmek için geçen sezonun başında 25 milyon euro ödemişti.

  • LİSTELER İÇİN BONUS VAR

    Bellanova, Milan için yeni bir isim değil; zira 2000 doğumlu bu bek, 2019 yazında 1 milyon euro karşılığında Bordeaux'ya erken ayrılmasına rağmen, her bakımdan Rossoneri altyapısının bir ürünü.


    Bu önemli bir bilgi çünkü eski Inter oyuncusu, Serie A ve Şampiyonlar Ligi kadrolarının daha kolay oluşturulmasını sağlayan "akademide yetişen" oyuncular listesine girecektir.


    Şu anda Milan'ın "yerli" listesinde Gabbia, Bartesaghi ve Torriani yer alıyor ve Bellanova bu durumda 4. sırayı alacaktır.



