Andrej Kostic için kiralık bir gelecek söz konusu. Milan, 2007 doğumlu Karadağlı forveti oynaması için göndermeye karar verdi; Eredivisie'de mücadele eden Sparta Rotterdam'a transferi yakın. Amorim, eski Partizan Belgrad oyuncusu da dahil olmak üzere tüm kadroyu değerlendirdi ve düzenli olarak forma şansı bulması için onu göndermeye karar verdi. Bugün itibarıyla Milan'da A takımda oynamaya hazır bir oyuncu olarak görülmüyor.
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Milan, Andrej Kostic’le yollar ayrılıyor: Sparta Rotterdam’a transferi yakın
Milan Futuro’ya hayır
Ocak ayında Partizan Belgrad’dan 5 milyon euro karşılığında gelen Kostic, geçen 13 Temmuz’da Milanello’daki ilk hazırlık maçında 2026-27 sezonunun ilk golünü attı. Glasgow’da Celtic’e karşı oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başladı ancak iz bırakamadı. Milan, onu Milan Futuro’ya göndermemeye ve genç oyuncuların kendilerini gösterebildiği Hollanda Ligi’nde ona bir şans vermeye karar verdi.
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