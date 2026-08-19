Andrej Kostic için kiralık bir gelecek söz konusu. Milan, 2007 doğumlu Karadağlı forveti oynaması için göndermeye karar verdi; Eredivisie'de mücadele eden Sparta Rotterdam'a transferi yakın. Amorim, eski Partizan Belgrad oyuncusu da dahil olmak üzere tüm kadroyu değerlendirdi ve düzenli olarak forma şansı bulması için onu göndermeye karar verdi. Bugün itibarıyla Milan'da A takımda oynamaya hazır bir oyuncu olarak görülmüyor.