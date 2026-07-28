Milan hücumu için yeni bir isim gündemde. Matteo Moretto'nun aktardığına göre, son günlerde Roma ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 2003 doğumlu hücum kanadı Matias Soulé, Milan'a önerildi. Milan haftalardır, forvetin arkasında hareket edebilen, sol ayaklı, gol ve asist katkısı verebilecek bir oyuncu arıyor. Genk'ten Kos Karetsas'ı kadrosuna katmayı denedi, ancak Yunan oyuncunun Dortmund'u seçmesinin ardından alternatifleri değerlendirmek zorunda. Soulé de bu alternatiflerden biri. Frosinone ve Juventus'un eski oyuncusu, Gasperini için dokunulmaz değil ve Amorim'in beğendiği bir profil.
Çeviri:
Milan'a Roma'dan Matias Soulé önerildi: Arjantinli oyuncunun profili beğeniliyor
Roma ne kadar istiyor?
Roma, Soulé’yi satış listesine koydu ve oyuncu da seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Bonservisi için istenen bedel, Dortmund’un Karetsas için ödediği 35 milyon euro. Roma, 2024’te Juventus’tan 25,6 milyon euro artı 4 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı oyuncudan (Juventus, Arjantinli oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay alacak) sermaye kârı elde etmek istiyor ve bir açık artırma ortamı oluşması için bastırıyor. Şu ana kadar somut teklifler yalnızca Suudi Arabistan’dan geldi (Al Alhi ve Al-Ittihad); Avrupa’da ise Arjantinli oyuncuyla Stuttgart, Sunderland ve Fulham ilgileniyor, ancak bu kulüpler bilgi alma aşamasının ötesine geçmedi. Milan onu öncelikli bir hedef olarak görmüyor, ancak yine de listedeki isimlerden biri.
Soulé sezon başına net 2,5 milyon euro kazanıyor; bu maaş, Milan’ın ekonomik kriterleriyle uyumlu. Milan, Pulisic ve Nkunku ile birlikte hücum hattını tamamlayabilecek sol ayaklı bir 10 numara arıyor. Her iki oyuncu da Roma’nın takibinde, ancak satış listesinde değiller.
Oyuncunun menajeri Martin Guastadisegno, haziran sonunda Corriere dello Sport a yaptığı açıklamada transfer iddialarını yalanlamıştı: “Onun için yapıldığı söylenen tüm teklif haberleri doğru değil ve elbette bize yapılmamış bir teklifi reddedemeyiz. Ne Arabistan ne de reddedilen 10 milyon. Bu haftalarda çok telefon aldım, çeşitli takımlarla konuştum, ama hiç kimse somut bir adım atmadı ve bu yüzden biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Soulé, Roma için bir değerdir. İçeriden biri tüm bu söylentileri yayıyorsa, sadece Matias’a zarar veriyordur. O, bu forma için her şeyini vermiş örnek bir profesyonel.”
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