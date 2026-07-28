Milan'a Roma'dan Matias Soulé önerildi: Arjantinli oyuncunun profili beğeniliyor

Soulé sezon başına net 2,5 milyon euro kazanıyor; bu maaş, Milan’ın ekonomik kriterleriyle uyumlu. Milan, Pulisic ve Nkunku ile birlikte hücum hattını tamamlayabilecek sol ayaklı bir 10 numara arıyor. Her iki oyuncu da Roma’nın takibinde, ancak satış listesinde değiller.

Oyuncunun menajeri Martin Guastadisegno, haziran sonunda Corriere dello Sport a yaptığı açıklamada transfer iddialarını yalanlamıştı: “Onun için yapıldığı söylenen tüm teklif haberleri doğru değil ve elbette bize yapılmamış bir teklifi reddedemeyiz. Ne Arabistan ne de reddedilen 10 milyon. Bu haftalarda çok telefon aldım, çeşitli takımlarla konuştum, ama hiç kimse somut bir adım atmadı ve bu yüzden biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Soulé, Roma için bir değerdir. İçeriden biri tüm bu söylentileri yayıyorsa, sadece Matias’a zarar veriyordur. O, bu forma için her şeyini vermiş örnek bir profesyonel.”