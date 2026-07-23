Gonçalo Ramos ve Mario Gila’nın art arda gelişlerinin ardından Milan, transfer piyasasında bir hamle daha yaptı: bu kez söz konusu isim, son sezonda Ligue 2’de 14 maça çıkan (toplam 1.048 dakika süre alan) Troyes’un stoperi Sankhoun Diawara.
Çeviri:
Milan, 2006 doğumlu savunmacı Diawara’yı Troyes’dan aldı: Pavlovic’in yerine geldi
Pavlovic’in yedeği
Başlangıçta 2006 doğumlu oyuncunun transferi, Sergio Navarro yönetimindeki Milan Futuro kadrosunu güçlendirmek için planlanmıştı. Ancak Gazzetta dello Sport'un haberine göre yönetim, onu doğrudan A takıma dahil etmeyi değerlendiriyor. Hedef, özellikleri açısından büyük benzerlik gösterdiği Pavlović'in gölgesinde gelişimini sürdürmesini sağlamak, onu kadroda Sırp oyuncunun alternatifi haline getirmek ve ardından savunma hattını başka bir stoper transferiyle tamamlamak.
MALİYET
Uzun boylu, fizik gücü yüksek, sol ayaklı ve oyun kurulumunda oldukça yetenekli olan 20 yaşındaki oyuncu, Fransa futbolunun en iyi gelecek vaat eden isimlerinden biri ve Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda birçok kez forma giydi. Operasyonun toplam bedelinin üç milyon euro civarında olması bekleniyor. Oyuncunun isteği belirleyici oldu; 20 yaşındaki futbolcu, Milan'ın projesine katılmak için Glasgow Rangers'ın teklifini geri çevirmeyi seçti.
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