Uzun boylu, fizik gücü yüksek, sol ayaklı ve oyun kurulumunda oldukça yetenekli olan 20 yaşındaki oyuncu, Fransa futbolunun en iyi gelecek vaat eden isimlerinden biri ve Fransa 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda birçok kez forma giydi. Operasyonun toplam bedelinin üç milyon euro civarında olması bekleniyor. Oyuncunun isteği belirleyici oldu; 20 yaşındaki futbolcu, Milan'ın projesine katılmak için Glasgow Rangers'ın teklifini geri çevirmeyi seçti.