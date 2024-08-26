Mikel Arteta, Leandro Trossard'ın gole neden sevinmediğini açıkladı

(C)Getty ImagesRitabrata Banerjee ve Can ÖzerMikel Arteta, Leandro Trossard'ın gole neden sevinmediğini açıkladıArsenalL. TrossardAston Villa - ArsenalPremier LigM. ArtetaArsenal Menajeri Mikel Arteta, Leandro Trossard'ın neden gol sevinci yaşamadığını açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArteta, Trossard'ın sessiz kutlamasını açıklıyorBelçikalı oyuncu yedek olarak oyuna girdikten sonra açılış golünü attıArsenal, Aston Villa'yı 2-0 yendiHaberin devamı aşağıda