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Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Mikel Arteta, Leandro Trossard'ın gole neden sevinmediğini açıkladı

ArsenalL. TrossardAston Villa - ArsenalPremier LigM. Arteta

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Leandro Trossard'ın neden gol sevinci yaşamadığını açıkladı.

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  • Arteta, Trossard'ın sessiz kutlamasını açıklıyor
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  • Arsenal, Aston Villa'yı 2-0 yendi
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