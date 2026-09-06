ZUMA Press Wire
Çeviri:
Mika Godts Ajax Paris transferi Eredivisie Şampiyonlar Ligi röportajı
Amsterdam'a duygusal dönüş
Mika Godts, Ajax'ın 5 Eylül 2026'da PSV ile oynadığı maçın ardından Amsterdam'a anlam yüklü bir dönüş yaptı ve bu fırsatı taraftarlara ve eski takım arkadaşlarına resmen veda etmek için kullandı. Genç kanat oyuncusu, maçtan sonra ESPN NL'ye yaptığı açıklamada bu deneyimi, büyük saygı duyduğu bir kulüpte yaşanmış güzel bir an olarak nitelendirdi. Kariyerinin gelişiminde kritik yılları Ajax'ta geçiren Godts'un bu vedası, Hollanda devleriyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.
"Büyük saygı duyduğum bir kulüpte güzel bir deneyimdi" diyen Godts, taraftarlara ve eski takım arkadaşlarına resmen veda etmek için Amsterdam'a yaptığı duygusal dönüşü anlattı.
- Pro Shots
Paris'teki hayata alışmak
Godts, Paris'teki yeni kulübüne yaptığı son geçiş süreci hakkında da konuştu ve yoğun geçen ilk birkaç haftaya rağmen sorunsuz şekilde uyum sağladığını belirtti. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonunun soyunma odasında gördüğü sıcak karşılama için memnuniyetini dile getirdi. Profesyonel bir zihniyetle hareket eden kanat oyuncusu, hemen etki yaratmak için özgüvenle, cesaretle ve doğal yetenekleriyle oynamayı hedeflediğini vurguladı.
"İlk birkaç hafta yoğun geçse de yeni Şampiyonlar Ligi şampiyonu kulübümün soyunma odasına hızlıca uyum sağladım ve kendimi hoş karşılanmış hissediyorum" diyen Godts, doğal oyun tarzını yeni takımına taşımak için "özgüvenle ve cesaretle oynamayı" amaçladığını da sözlerine ekledi.
Transfer koşullarına değinmek
Ayrılışının niteliğini değerlendiren Godts, transfer sürecinin son derece profesyonel şekilde yürütüldüğünü dile getirip bunu doğruladı. Saygılı ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için son ana kadar Ajax'a olan bağlılığını ve odağını tamamen koruduğunu vurguladı. Yolculuğuna sevgiyle dönüp bakan hücum oyuncusu, Amsterdam'da geçirdiği süre boyunca ne kadar geliştiği konusunda büyük gurur duyduğunu ifade etti.
"Ayrılığım profesyonelce yönetildi ve saygılı bir geçiş sağlamak için son anlara kadar Ajax'a bağlılığımı korudum," diye doğruladı Godts
- AFP
Yeni bir döneme doğru
Fransa'nın başkentindeki bu zorlu yeni maceraya adım atarken, Godts'un ilk hedefi yeni takımının taktiksel gerekliliklerine uyum sağlamak ve önemli bir rol edinmek. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde yolunu çizerken, eski takımına duyduğu güçlü bağlılığı da koruyor; Ajax'ın son dönemde yaşadığı sıkıntılara rağmen sezonun geri kalanında başarıya ulaşmasını içtenlikle diliyor.
"Paris'teki yolculuğuma başlarken takıma uyum sağlamaya ve iz bırakmaya odaklandım" diyen Godts, gelişimine sevgiyle dönüp bakarken Ajax'ın da "bu sezon başarıya ulaşacağını" umduğunu sözlerine ekledi.
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