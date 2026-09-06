Mika Godts Ajax Paris transferi Eredivisie Şampiyonlar Ligi röportajı

Mika Godts, Ajax'ın 5 Eylül 2026'da PSV ile oynadığı maçın ardından Amsterdam'a anlam yüklü bir dönüş yaptı ve bu fırsatı taraftarlara ve eski takım arkadaşlarına resmen veda etmek için kullandı. Genç kanat oyuncusu, maçtan sonra ESPN NL'ye yaptığı açıklamada bu deneyimi, büyük saygı duyduğu bir kulüpte yaşanmış güzel bir an olarak nitelendirdi. Kariyerinin gelişiminde kritik yılları Ajax'ta geçiren Godts'un bu vedası, Hollanda devleriyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

"Büyük saygı duyduğum bir kulüpte güzel bir deneyimdi" diyen Godts, taraftarlara ve eski takım arkadaşlarına resmen veda etmek için Amsterdam'a yaptığı duygusal dönüşü anlattı.



