Son aylarda Nijerya Futbol Federasyonu'nun ısrarlı ikna çabalarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen Kayode, milli takım geleceği konusunda hiç tereddüt etmediğini açıkladı. İtalya'yı çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil eden oyuncu için, A Milli Takım'ın mavi formasını giymek nihai hedef olarak kaldı.

Mancini'nin yeni, çok etnik kökenli kadro döngüsünün bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

"Nijerya bana ulaştı, bu doğru," diye konuştu Kayode. "Ama ben İtalya'nın alt yaş kategorilerinden geldim ve bu milli takımın bir parçası olmayı her zaman bir onur olarak gördüm. Herkes için İtalya adına oynamak bir onurdur."