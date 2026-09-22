Brentford savunmacısı Michael Kayode, İtalya milli takımına ilk kez A takım düzeyinde çağrılmasını, Belçika ve Türkiye'ye karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde kutladı. 22 yaşındaki bek oyuncusu, Brentford'un Chelsea galibiyetinin hemen ardından teknik direktör Roberto Mancini'nin kadrosuna dahil edildiğini öğrendi.
Nijeryalı ebeveynlerin çocuğu olarak Borgomanero'da doğan Kayode, Fiorentina'dan transferinin ardından Premier League'de düzenli olarak ilk 11'de başlayan bir oyuncuya dönüştü.
Cuma günü Stadio Olimpico'da A milli takımdaki ilk maçına çıkabilir.