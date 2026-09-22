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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Michael Kayode, İtalya'dan milli davet aldıktan sonra Inter'in transfer ilgisi ve Nijerya'nın yaklaşımı hakkında konuştu

İtalya
M. Kayode
İtalya - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A
Türkiye - İtalya
Türkiye
Fransa - İtalya
Fransa
İtalya - Türkiye

Brentford bek oyuncusu Michael Kayode, İtalya’dan ilk kez davet almasının ardından Inter ve Nijerya Futbol Federasyonu’nun ilgisine değindi. 22 yaşındaki oyuncu, Premier League’de kalmanın ve İtalya Milli Takımı’nı temsil etmenin kolay kararlar olduğunu söyledi.

  • Kayode, Brentford’daki yükselişinin ardından ilk kez İtalya kadrosuna çağrıldı

    Brentford savunmacısı Michael Kayode, İtalya milli takımına ilk kez A takım düzeyinde çağrılmasını, Belçika ve Türkiye'ye karşı oynanacak yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde kutladı. 22 yaşındaki bek oyuncusu, Brentford'un Chelsea galibiyetinin hemen ardından teknik direktör Roberto Mancini'nin kadrosuna dahil edildiğini öğrendi.

    Nijeryalı ebeveynlerin çocuğu olarak Borgomanero'da doğan Kayode, Fiorentina'dan transferinin ardından Premier League'de düzenli olarak ilk 11'de başlayan bir oyuncuya dönüştü.

    Cuma günü Stadio Olimpico'da A milli takımdaki ilk maçına çıkabilir.


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  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bek, Inter'in ilgisini doğruladı ancak Brentford'a bağlılık sözü verdi

    Coverciano'da yaz transferi spekülasyonlarına değinen Kayode, Serie A'ya olası bir dönüş konusunda İtalya şampiyonu Inter'in kendisine yaklaştığını kabul etti. Ancak savunmacı, Brentford'da kalmanın kritik süreklilikte oynama garantisi için ideal ortamı sunduğunu vurguladı.

    Kayode, genç oyunculara gösterişli transfer hamleleri yerine sahada süre almayı önceliklendirmeleri çağrısında bulunurken, hızlı gelişiminde Premier League'in yüksek temposunun payı olduğunu söyledi.

    "Inter mi? Böyle bir ilginin olduğunu bilmek sevindirici ama benim düşüncem bulunduğum yerde kalmaktı" diyen Kayode, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişmem için doğru yer burası. Brentford ile sözleşmemi yenilemek her zaman aklımdaki fikirdi."

  • Savunmacı, Azzurri altyapısındaki köklerine saygı göstermek için Nijerya'nın teklifini geri çevirdi

    Son aylarda Nijerya Futbol Federasyonu'nun ısrarlı ikna çabalarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen Kayode, milli takım geleceği konusunda hiç tereddüt etmediğini açıkladı. İtalya'yı çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil eden oyuncu için, A Milli Takım'ın mavi formasını giymek nihai hedef olarak kaldı.

    Mancini'nin yeni, çok etnik kökenli kadro döngüsünün bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

    "Nijerya bana ulaştı, bu doğru," diye konuştu Kayode. "Ama ben İtalya'nın alt yaş kategorilerinden geldim ve bu milli takımın bir parçası olmayı her zaman bir onur olarak gördüm. Herkes için İtalya adına oynamak bir onurdur."

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    Mancini, Belçika kapışmasında ilk 11'de başlama seçeneğini değerlendiriyor

    Kayode, İtalya'nın önceki büyük turnuvalara katılma başarısızlığının ardından yeni bir döneme başlamasıyla birlikte önemli ölçüde süre almaya hazırlanıyor. Mancini, Belçika ve Türkiye'ye karşı oynanacak yaklaşan maçlarda Kayode ile Giovanni Di Lorenzo arasında rotasyona gitmeyi düşünüyor.

    Genç oyuncunun uzun taç atışı yeteneği, İtalya'ya benzersiz bir taktik silah sunuyor.

    Kayode, İtalya'nın uzun vadeli planlamasında yerini sağlamlaştırmaya odaklanmış durumda.