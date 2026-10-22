Bu nedenle, Fransız futbolunun en köklü karşılaşmalarından biri pazartesi gününe ertelenebilir. Yetkililer, spor etkinlikleri için bir araya gelen kalabalıkların yeni şiddet olaylarına yol açmasından endişe ederken Sarı Yelekliler hareketi ve sendikalar da yeni gösterilere hazırlanıyor. Fransız medyasında yer alan rakamlara göre hafta sonunda 2.400'den fazla kişi gözaltına alındı, binlerce iş yeri yağmalandı veya zarar gördü.