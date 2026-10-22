24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
vitinha(C)Getty Images
Çeviri:

Meydanlarda protesto ve gösteriler: Fransız polisi PSG-Lyon maçının ertelenmesini talep ediyor

Paris Saint-Germain - Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
1. Lig

Paris Saint-Germain-Lyon maçının ertelenme ihtimali yüksek. L'Equipe'in bugün yazdığına göre Fransız polisi, hafta sonunda ülkeyi sarsan şiddetli protestoların ardından yeni olaylar çıkmasından endişe ederek 8. haftanın pazar günü saat 20.45'te oynanması planlanan dev maçının ertelenmesini istedi.


  • PAZARTESİ GÜNÜ MÜ OYNANACAK?

    Bu nedenle, Fransız futbolunun en köklü karşılaşmalarından biri pazartesi gününe ertelenebilir. Yetkililer, spor etkinlikleri için bir araya gelen kalabalıkların yeni şiddet olaylarına yol açmasından endişe ederken Sarı Yelekliler hareketi ve sendikalar da yeni gösterilere hazırlanıyor. Fransız medyasında yer alan rakamlara göre hafta sonunda 2.400'den fazla kişi gözaltına alındı, binlerce iş yeri yağmalandı veya zarar gördü.

  • Toulouse-Troyes maçı ertelendi

    Son dönemdeki toplumsal gerilimler futbol takviminde şimdiden değişikliklere yol açtı: Toulouse ile Troyes arasındaki maç cumartesiden pazara alınırken, Montpellier ile Red Star arasındaki ikinci lig karşılaşması pazartesiye ertelendi. Salı günü PSG ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için, tazyikli su araçlarıyla donatılmış özel birlikler de dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 polis görevlendirilmişti.

  • Ballon d'Or sorunu

    Son olarak, PSG-Lyon maçının ertelenmesi halinde karşılaşma, pazartesi günü düzenlenmesi planlanan Altın Top töreniyle aynı zamana denk gelecek. Paris kulübünden birçok oyuncunun, başlıca bireysel ödüllere aday olarak törene katılması bekleniyor. Ancak kamu düzeni söz konusu olduğunda bu mesele ikinci planda kalıyor. Nihai kararın önümüzdeki saatlerde verilmesi bekleniyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
PSG

PSG

1. Lig

25 Eki 2026

OL

OL