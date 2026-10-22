Paris Saint-Germain-Lyon maçının ertelenme ihtimali yüksek. L'Equipe'in bugün yazdığına göre Fransız polisi, hafta sonunda ülkeyi sarsan şiddetli protestoların ardından yeni olaylar çıkmasından endişe ederek 8. haftanın pazar günü saat 20.45'te oynanması planlanan dev maçının ertelenmesini istedi.
Meydanlarda protesto ve gösteriler: Fransız polisi PSG-Lyon maçının ertelenmesini talep ediyor
PAZARTESİ GÜNÜ MÜ OYNANACAK?
Bu nedenle, Fransız futbolunun en köklü karşılaşmalarından biri pazartesi gününe ertelenebilir. Yetkililer, spor etkinlikleri için bir araya gelen kalabalıkların yeni şiddet olaylarına yol açmasından endişe ederken Sarı Yelekliler hareketi ve sendikalar da yeni gösterilere hazırlanıyor. Fransız medyasında yer alan rakamlara göre hafta sonunda 2.400'den fazla kişi gözaltına alındı, binlerce iş yeri yağmalandı veya zarar gördü.
Toulouse-Troyes maçı ertelendi
Son dönemdeki toplumsal gerilimler futbol takviminde şimdiden değişikliklere yol açtı: Toulouse ile Troyes arasındaki maç cumartesiden pazara alınırken, Montpellier ile Red Star arasındaki ikinci lig karşılaşması pazartesiye ertelendi. Salı günü PSG ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için, tazyikli su araçlarıyla donatılmış özel birlikler de dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 polis görevlendirilmişti.
Ballon d'Or sorunu
Son olarak, PSG-Lyon maçının ertelenmesi halinde karşılaşma, pazartesi günü düzenlenmesi planlanan Altın Top töreniyle aynı zamana denk gelecek. Paris kulübünden birçok oyuncunun, başlıca bireysel ödüllere aday olarak törene katılması bekleniyor. Ancak kamu düzeni söz konusu olduğunda bu mesele ikinci planda kalıyor. Nihai kararın önümüzdeki saatlerde verilmesi bekleniyor.
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