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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
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Messi ve Iniesta tartışması geri döndü: İspanya'nın tek seçmeni, Kane Ballon d'Or'u hak etmiyor

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Bayern Münih
Real Madrid
Barcelona
L. Messi
A. Iniesta
İngiltere
İspanya
Fransa
Almanya
Arjantin

"... İngiltere'nin kaptanında bir eksiklik var!"

José Félix Díaz, Altın Top ödülünün oylamasına ilişkin bazı detayları açıklayarak Harry Kane'in ödülü kazanmasını istediği favori adayı olmadığını belirtti.

Harry Kane, ikinci ve üçüncü sırada yer alan Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın önüne geçerek Altın Top ödülüne layık görülmüştü.

AS gazetesinin yazı işleri müdürü José Félix Díaz, ödülün oylamasına katılan tek İspanyol gazeteci olup, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına yaptığı bağlantı sırasında tercihlerine dair bazı detayları açıkladı.

Defensa Central sitesinin aktardığına göre José Félix şunları söyledi: "Mbappé ya da Lamine Yamal'ı bekliyordum çünkü Harry Kane'de bir şeyler eksik. Oy verdiğim on oyuncunun dokuzu ilk on arasında yer aldı."

Site şu yorumu yaptı: "Dolayısıyla beklentilerinin gerçekleşmediği anlaşılıyor. Gazeteci, Harry Kane'i kazanması için aday göstermedi, ancak favori tercihinin Mbappé mi yoksa Lamine Yamal mı olduğunu açıklamadı."

Devamında şöyle denildi: "Mbappé söz konusu olduğunda, Díaz belki de harika gol sezonunu dikkate alarak onu ödüllendirmiş (ve seçmiş) olabilir. Ancak Harry'de bir şeylerin eksik olduğu göz önüne alındığında, Lamine Yamal'ı seçme kararında Dünya Kupası'nın önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor."

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  • Altın Top hâlâ İspanya'yı ve Dünya Kupası'nı ödüllendirmiyor

    Rodri ve Lionel Messi örneklerinde görüldüğü gibi Ballon d'Or kazanmada milli takımlarla elde edilen başarıların önemi konuşulsa da, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanması 2010 ve 2026 edisyonlarında herhangi bir İspanyol oyuncunun ödülü almasını sağlamadı.

    İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Ballon d'Or'u Messi aldı; Dünya Kupası'nı kazanan ikili Andrés Iniesta ve Xavi Hernández ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

    José Félix Díaz, üst sıralardaki tercihleri arasına koyduğu oyunculardan dördünün İspanyol olduğunu açıkladı.

    Şöyle konuştu: "Dünya şampiyonlarına verilen oylar dağıldı, ayrıca hiçbir İspanyol oyuncu Dünya Kupası'nda istisnai bir şekilde öne çıkmadı; bu da bir engel oluşturdu."

    Şunları ekledi: "Dünya Kupası'ndaki başarının daha büyük ölçüde yansıması gerekirdi, ancak De la Fuente ve Unai Simón İspanyol futbolunun yüzleri. İkisi de 2026 Dünya Kupası'nın galipleri arasındaydı ve takdir gördüler."

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  • Bayern'e hakkını vermek mi? Kane'den Lewandowski'ye

    Site, Diaz'ın açıklamalarına şu sözlerle yorum yaptı: "Ballon d'Or ödülü bazı haksızlıklara sahne oldu; bunlardan biri de Bayern Münih forveti Robert Lewandowski'ye yaşatılandı. 2021 yılında Lewandowski ödülü kazanmayı hak ediyordu, ancak tartışma yaratan bir kararla ödül Lionel Messi'ye verildi ve bu durum Arjantinli yıldızın ödüldeki unvanlarından birine gölge düşürdü."

    Devamında şunları ekledi: "Kane de ödülün benzer bir versiyonuyla karşılaştı; iyi bir medya kampanyası elde eden Barcelonalı bir oyuncuyla, Lamine Yamal ile rekabet etti. Ancak İngiliz forvet kendi mevkisinde en iyisiydi ve Almanya'da hakimiyetini kurdu; ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda büyük bir iz bıraktı."

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  • En gizemli versiyon

    Sözlerine şöyle devam etti: "2026 yılı versiyonu, çok sayıda ödül adayının bulunmasıyla son yılların en açık uçlu ve belirsiz versiyonuydu. İlk üç sırada Mbappe, Kane ve Yamal yer aldı. Herhangi birinin ödüle layık görülmesi tartışma yaratabilirdi, ancak hepsi de kazanma hakkını destekleyen niteliklere sahipti."

    Site şu sözlerle sona erdi: "(Gazeteci) Jose Felix Diaz'a göre, İngiliz forvetin adaylar arasında yer alma hakkını sorgulamasa da, Kane üçü içinde ödülü en az hak edendi. Oylamaya katılmış olmasına rağmen nihai kazanan seçimine katılmadı; bireysel oyların ayrıntıları ise ancak önümüzdeki cumartesi günü açıklanacak."

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