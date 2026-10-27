José Félix Díaz, Altın Top ödülünün oylamasına ilişkin bazı detayları açıklayarak Harry Kane'in ödülü kazanmasını istediği favori adayı olmadığını belirtti.

Harry Kane, ikinci ve üçüncü sırada yer alan Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın önüne geçerek Altın Top ödülüne layık görülmüştü.

AS gazetesinin yazı işleri müdürü José Félix Díaz, ödülün oylamasına katılan tek İspanyol gazeteci olup, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programına yaptığı bağlantı sırasında tercihlerine dair bazı detayları açıkladı.

Defensa Central sitesinin aktardığına göre José Félix şunları söyledi: "Mbappé ya da Lamine Yamal'ı bekliyordum çünkü Harry Kane'de bir şeyler eksik. Oy verdiğim on oyuncunun dokuzu ilk on arasında yer aldı."

Site şu yorumu yaptı: "Dolayısıyla beklentilerinin gerçekleşmediği anlaşılıyor. Gazeteci, Harry Kane'i kazanması için aday göstermedi, ancak favori tercihinin Mbappé mi yoksa Lamine Yamal mı olduğunu açıklamadı."

Devamında şöyle denildi: "Mbappé söz konusu olduğunda, Díaz belki de harika gol sezonunu dikkate alarak onu ödüllendirmiş (ve seçmiş) olabilir. Ancak Harry'de bir şeylerin eksik olduğu göz önüne alındığında, Lamine Yamal'ı seçme kararında Dünya Kupası'nın önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor."