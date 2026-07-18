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Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

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Messi ve dokuzuncu Altın Top… Sadece iki rakip onun hakimiyetini tehdit ediyor

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
H. Kane
F. Ruiz
L. Yamal
İspanya
Arjantin
ABD
İngiltere

Arjantin efsanesine İspanyol-İngiliz kuşatması

Beklendiği gibi, 2026 Dünya Kupası, 26 Ekim’de Londra’da verilecek Altın Top Ödülü’nün kazananını belirlemede belirleyici bir rol oynayacak.

Arjantin ile İspanya arasında oynanacak final maçına birkaç saat kala, sezonun en iyi oyuncusunun kim olacağı konusunda tartışmalar şimdiden kızışmaya başladı; tüm veriler, Lionel Messi’nin kariyerinde dokuzuncu Altın Top’u kazanma konusunda en büyük favori olduğunu gösteriyor.

Mesele sadece rakamlarla sınırlı değil, aynı zamanda bağlamla da ilgili. Tarih, Dünya Kupası turnuvalarının Altın Top yarışında genellikle belirleyici bir rol oynadığını kanıtlıyor. Elbette bu her zaman böyle olmamıştır; örneğin 2010 yılında Dünya Kupası’nın oylama üzerinde büyük bir etkisi olmamıştı, ancak dünya şampiyonası genellikle son sözü söyleyen unsurdur.

2006’daki Fabio Cannavaro, 2018’deki Luka Modrić ve 2022’deki Messi’nin kendisi, bunun en önemli güncel örnekleri arasında sayılabilir. Ve bir kez daha, Arjantinli yıldız mükemmel anlar yaşıyor gibi görünüyor.

  • Onu Altın Top ödülünden mahrum bırakacak ikna edici bir neden yok

    Marca gazetesi Cumartesi günü yayınladığı haberde şöyle yazdı: “39 yaşına basmış olmasına rağmen Messi, Dünya Kupası başlamadan önce oynadığı 14 resmi maçta 12 gol atıp 8 asist yaparak Inter Miami ile sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Ancak asıl parladığı yer Arjantin milli takım formasıydı; turnuvanın gol kralı olarak 8 gol ve 4 asistle finale yükseldi ve üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu korumaya çalışan ‘Albirroja’nın mutlak lideri oldu.”

    Bu başarı, gerçekleşirse, özellikle de kariyerinin son aşamalarında geldiği için, Messi’yi futbol tarihinin daha da istisnai bir konumuna yükseltecek tarihi bir emsal teşkil edecektir.

    Haber şöyle devam etti: “Yaklaşık dört yıl önce Doha’da yaptığı gibi kupayı bir kez daha kaldırmayı başarır ve liderlik rolünü sürdürürse, ona Altın Top ödülünü vermemek için ikna edici bir gerekçe bulmak zor olacaktır; tek istisna, onun teknik seviyesi büyük Avrupa liglerinden daha düşük olan bir ligde oynamasıdır.”

    Bununla birlikte, Altın Top’un resmi hesabı birkaç saat önce bu faktörün seçim sürecinde etkili olmayacağına dair bir ipucu verdi.

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  • Messi’nin bir numaralı rakibi

    İspanyol gazete, “Messi ile Altın Top ödülü için rekabet edebilecek bir oyuncu varsa, o da Lamine Yamal’dır” görüşünü savunuyor ve şöyle ekliyor: “Barcelona’nın kanat oyuncusu, istatistiksel açıdan olağanüstü bir sezon geçirmiyor; şu ana kadar hiç gol atmadı. Ancak maçların gidişatını değiştirebilme konusunda en yetenekli oyunculardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ayrıca, rakiplerin savunma düzeni üzerinde yarattığı sürekli etki sayesinde İspanya milli takımının oyun sisteminde vazgeçilmez bir unsur haline geldi.”

    Kulüp düzeyinde ise Yamal, 45 maçta 24 gol atıp 17 asist yaparak Barcelona ile olağanüstü bir sezon geçirdi ve Katalan ekibini La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarına taşıdı.

    Şampiyonlar Ligi, henüz kazanamadığı tek kupa olarak kalıyor, ancak Hans Flick'in takımındaki lider rolü şüphesiz ortadaydı.

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    Yamal, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamamış ve İspanya ile Avrupa Uluslar Ligi’nde ikincilikle yetinmiş olsa da, Barcelona ile La Liga ve Kral Kupası’nı kazanmasının yanı sıra, geçen sezon Ballon d’Or’da ikinci sırada yer alarak bu ödüle yaklaşmanın ne demek olduğunu da biliyor.

    Bu oylama, 19 yaşındaki oyuncunun etkisinin sadece geçici bir fenomen olmadığını ve Dünya Kupası'nı kazanmasının onu adaylar arasında yeniden zirveye taşıyabileceğini ya da en azından ödülün en önde gelen yarışmacıları arasında bir yer garantileyeceğini kanıtladı.

    Yorumda şöyle denildi: “İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanması ve Yamal’ın final maçında belirleyici bir performans sergilemesi, ona muazzam bir ivme kazandıracak ve onu Ballon d’Or’da Messi’nin bir numaralı rakibi haline getirebilir.”

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  • Fabian Ruiz… Şampiyonlukların gücü

    İspanyol orta saha oyuncusu Fabián Ruiz, Paris Saint-Germain’in tarihi sezonunda en önemli isimlerden biri oldu; kulübün tüm büyük şampiyonlukları kazanmasına katkıda bulundu, bunların başında da üst üste ikinci kez kazanılan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu geliyor.

    Eğer İspanya'yı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna da taşıyabilirse, yıl içinde en çok şampiyonluk kazanan oyunculardan biri olacak.

    Ancak onun sorunu, tarih boyunca pek çok orta saha oyuncusunun karşılaştığı sorunla aynı: Bu ödül için rekabet, genellikle kale önünde en etkili olan oyuncuları onurlandırma eğilimindedir; 2024 yılında bu kuralı bozan Rodri Hernández hariç.

    Yine de final maçında olağanüstü bir performans sergilemesi, oylamada üst sıralara yükselmesini sağlayabilir.

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  • Harry Kane de kapıyı çalıyor

    Harry Kane ise kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek 51 maçta 61 gol atıp, Erling Haaland ve Kylian Mbappé’yi geride bırakarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra, bu ödülün en önde gelen adaylarından biri olarak gösteriliyor. Ayrıca Bayern Münih’i Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluklarına taşıdı.

    İngiliz forvet, buna ek olarak Dünya Kupası’nda da 6 gol atıp 1 asist yaparak olağanüstü bir performans sergiledi ve Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının en önemli oyuncularından biri oldu.

    Marca gazetesi şöyle devam etti: “Ancak yarı finalde Arjantin’e karşı alınan mağlubiyet, şansını büyük ölçüde azalttı; çünkü tarih, Dünya Kupası sonuçlarının Altın Top yarışında belirleyici bir rol oynadığını kanıtlıyor ve finalden önce elenmek, ülkesini finale taşıyan Messi’ye kıyasla büyük bir engel teşkil ediyor.”

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  • Fotoğraftaki diğer isimler

    Diğer bazı yıldızların şansı, yukarıda sayılan isimlere kıyasla daha düşük görünüyor; bunların başında da Fransa milli takımının hücum üçlüsü geliyor.

    Ve şöyle devam etti: "Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain ile güçlü bir sezon geçirdi; Michael Olise ise Bayern Münih'te parladı. Kylian Mbappé ise Fransa ile olağanüstü bir Dünya Kupası performansı sergiledi; ancak Real Madrid ile hiçbir kupa kazanamadan sezonu tamamlaması, onu Altın Top ödülünün en güçlü adayları arasından uzaklaştırabilecek büyük bir olumsuz faktör olarak görünüyor."

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