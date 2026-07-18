Messi ve dokuzuncu Altın Top… Sadece iki rakip onun hakimiyetini tehdit ediyor

Beklendiği gibi, 2026 Dünya Kupası, 26 Ekim’de Londra’da verilecek Altın Top Ödülü’nün kazananını belirlemede belirleyici bir rol oynayacak.

Arjantin ile İspanya arasında oynanacak final maçına birkaç saat kala, sezonun en iyi oyuncusunun kim olacağı konusunda tartışmalar şimdiden kızışmaya başladı; tüm veriler, Lionel Messi’nin kariyerinde dokuzuncu Altın Top’u kazanma konusunda en büyük favori olduğunu gösteriyor.

Mesele sadece rakamlarla sınırlı değil, aynı zamanda bağlamla da ilgili. Tarih, Dünya Kupası turnuvalarının Altın Top yarışında genellikle belirleyici bir rol oynadığını kanıtlıyor. Elbette bu her zaman böyle olmamıştır; örneğin 2010 yılında Dünya Kupası’nın oylama üzerinde büyük bir etkisi olmamıştı, ancak dünya şampiyonası genellikle son sözü söyleyen unsurdur.

2006’daki Fabio Cannavaro, 2018’deki Luka Modrić ve 2022’deki Messi’nin kendisi, bunun en önemli güncel örnekleri arasında sayılabilir. Ve bir kez daha, Arjantinli yıldız mükemmel anlar yaşıyor gibi görünüyor.