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cm grafica messi argentina 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Çeviri:

Messi, Son Dans: Arjantin formasıyla kırdığı tüm rekorların sayıları

Arjantin
Arjantin - Benin
Benin
Hazırlık Maçları
L. Messi

Son Dans. Lionel Messi, 39 yaşında Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor ve Benin karşısında oynayacağı son hazırlık maçıyla jübilesini yapacak.


21 yıl, 207 maç ve 125 golün ardından Pulce, yeniden zirveye taşıdığı Arjantin Milli Takımı'na veda ediyor ve kulüp kariyerini Inter Miami ile sürdürürken uluslararası kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.


Böylece Leo'nun inişleri ve çıkışlarıyla dolu kariyer yolculuğunun temel bir bölümü kapanıyor; bu bölüm, 2022'de Katar'da kazanılan Dünya Kupası ile taçlanırken, 2026'da İspanya'ya karşı kaybedilen finalin son acısını da içinde barındırıyor.



  • Messi ile Arjantin arasındaki bağ, tüm rekor rakamlarının da gösterdiği gibi kopmaz nitelikte. Daha önce hiç kimse Arjantin Milli Takımı formasıyla bu kadar çok maça çıkmamıştı (207), bu kadar fazla gol atmamıştı (125), bu kadar çok asist yapmamıştı (68). Tek başına milli takımda 193 gole katkı verdi; toplam tabloya bakıldığında ise istatistikleri daha da devasa hale geliyor, zira artık 900’ün üzerinde gol ve 400 asist kaydetmiş durumda.


    Arjantin Milli Takımı ile (büyük katkı sağlayarak) 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı, 2008’de Olimpiyat Altın Madalyası’nı, 2021 ve 2024’te Copa America’yı, 2022’de CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası’nı ve belirtildiği gibi 2022 Dünya Kupası’nı kaptan ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak kazandı. Fransa’ya karşı oynanan final unutulmazdı; iki gol atarak en çok arzulanan kupayı 36 yıl sonra yeniden Buenos Aires’e götürdü. 6 Dünya Kupası’nda yer aldı, 34 maç ve 3064 dakika oynadı (ikisi de rekor) ve 21 gol attı; bu alanda yalnızca Mbappé onun önünde. Buna karşılık Dünya Kupaları asist rekoru (12) ona ait; burada hem 2014’te hem de 2022’de MVP seçildi. Messi, bir dünya şampiyonasında gol atan en genç (18 yıl 357 gün) ve aynı zamanda en yaşlı (38 yıl 357 gün) futbolcu; Dünya Kupası’nın tüm aşamalarında (grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve final) gol atan tek oyuncu ve turnuvanın resmi maçlarında üst üste atılan gollerde de - dokuz - rekorun sahibi.


    Öte yandan 8 kez Ballon d’Or, 6 kez de Altın Ayakkabı kazanan birinden bunlar ve daha fazlası beklenir. Messi, bir Güney Amerika milli takımının en golcü oyuncusu ve Güney Amerika elemeleri tarihinin en golcü futbolcusu (36 gol); ayrıca Arjantin formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu.

  • Ve düşünün ki her şey kötü başlamıştı ve her şey daha erken bitebilirdi.2005’te, 18 yaşında Macaristan karşısında ilk kez sahaya çıktığında, birkaç saniye sonra kırmızı kart görmüştü. Ardından 2016’damilli takımı zaten bırakmıştı, sonra ise bu kararından geri döndü. Beklentilerin ağırlığı, Maradona ile bitmeyen kıyaslamalar ve yenilgiler altında ezilen Messi, dur dedi. Bunu, 2016’da Şili’ye karşı penaltılarda 4-2 kaybedilen Copa America finalinin ardından yaptı. Bu, onun ve Arjantin’inin 2014’te Brezilya’daki Dünya Kupası finalinde Almanya’ya karşı ve 2015’te yine La Roja’ya karşı kaybettiği üçüncü final üst üste olmuştu.


    Messi Arjantin’le yeniden oynamaya döndüyse ve sonunda kazanmaya başladıysa, bunda pay Scaloni’nin. Onu ikna eden de oydu; onun etrafında kurulmuş bir grup yarattı ve bir zamanlar ona idol gözüyle bakan, sonra da onunla birlikte oynama fırsatı bulan isimlerle yeniden futbol oynama sevincini geri verdi. Vedasından beş yıl sonra zafer geldi. 2021 Copa America, Arjantin’le yaşadığı serüvende önceki dönemden çok farklı yeni bir sayfa açtı. İlk kıtasal zafer, Finalissima, Dünya Kupası ve bir Copa America daha. Yalnızca New York’taki finalde İspanya karşısında ve durmaksızın akıp giden zamanın önünde duran etkileyici bir yürüyüş.


    “Doğru zaman bu” demişti Messi veda mektubunda. Ama futbolseverler için onu gerçekten bırakmanın doğru zamanı hiçbir zaman gelmeyecek.

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