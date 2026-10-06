Messi, Son Dans: Arjantin formasıyla kırdığı tüm rekorların sayıları

Messi ile Arjantin arasındaki bağ, tüm rekor rakamlarının da gösterdiği gibi kopmaz nitelikte. Daha önce hiç kimse Arjantin Milli Takımı formasıyla bu kadar çok maça çıkmamıştı (207), bu kadar fazla gol atmamıştı (125), bu kadar çok asist yapmamıştı (68). Tek başına milli takımda 193 gole katkı verdi; toplam tabloya bakıldığında ise istatistikleri daha da devasa hale geliyor, zira artık 900’ün üzerinde gol ve 400 asist kaydetmiş durumda.





Arjantin Milli Takımı ile (büyük katkı sağlayarak) 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı, 2008’de Olimpiyat Altın Madalyası’nı, 2021 ve 2024’te Copa America’yı, 2022’de CONMEBOL-UEFA Şampiyonlar Kupası’nı ve belirtildiği gibi 2022 Dünya Kupası’nı kaptan ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak kazandı. Fransa’ya karşı oynanan final unutulmazdı; iki gol atarak en çok arzulanan kupayı 36 yıl sonra yeniden Buenos Aires’e götürdü. 6 Dünya Kupası’nda yer aldı, 34 maç ve 3064 dakika oynadı (ikisi de rekor) ve 21 gol attı; bu alanda yalnızca Mbappé onun önünde. Buna karşılık Dünya Kupaları asist rekoru (12) ona ait; burada hem 2014’te hem de 2022’de MVP seçildi. Messi, bir dünya şampiyonasında gol atan en genç (18 yıl 357 gün) ve aynı zamanda en yaşlı (38 yıl 357 gün) futbolcu; Dünya Kupası’nın tüm aşamalarında (grup aşaması, son 16, çeyrek final, yarı final ve final) gol atan tek oyuncu ve turnuvanın resmi maçlarında üst üste atılan gollerde de - dokuz - rekorun sahibi.





Öte yandan 8 kez Ballon d’Or, 6 kez de Altın Ayakkabı kazanan birinden bunlar ve daha fazlası beklenir. Messi, bir Güney Amerika milli takımının en golcü oyuncusu ve Güney Amerika elemeleri tarihinin en golcü futbolcusu (36 gol); ayrıca Arjantin formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu.