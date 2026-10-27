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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Messi'nin hikâyesi etkisini mi yitirdi? Ballon d'Or kriterleri sanık sandalyesinde

FEATURES
Opinion
L. Messi
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
A. Iniesta
Arjantin
İngiltere
Fransa
İspanya

Tartışmalarla dolu 70 yıl: Iniesta'ya özür, Ballon d'Or'un adaletini sorgulatıyor

Harry Kane'in pazartesi akşamı Londra'da 2026 Altın Top'a uzanması, alışılagelmiş tartışmaların sonu olmadı; aksine o çetrefilli ve son derece hassas soruyu yeniden gündeme getirdi: Oylama sistemi gerçekten en iyiyi belirleyebiliyor mu, yoksa sonuçta yoruma açık kriterlerin yönettiği, takımsal başarıların, kişisel izlenimlerin ve medya etkisinin iç içe geçtiği bir takdir mi sunuyor?

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in forveti, 2025-2026 sezonunda Bavyera ekibi ve ülkesinin milli takımıyla 73 gol kaydettikten ve Bayern Münih'in yerel üçlemeye uzanmasına katkı sağladıktan sonra, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın önüne geçerek ödülü kazandı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol attı.

Bu rakamlar, Kane'e hak ettiğini savunması için güçlü bir dayanak sunuyor; ancak bu rakamların oylara nasıl çevrildiği konusunu da, mevkileri, rolleri ve koşulları farklı oyuncular karşılaştırılırken her bir kriterin ağırlığının ne olacağı konusunu da tartışmaya kapatmıyor.


  • İspanya temsilcisi tartışma kapısını aralıyor

    Törenin ardından, "As" gazetesinin yöneticisi ve oylama listesindeki tek İspanyol temsilci olan José Félix Díaz, ilk üç tercihinin Kane, Mbappé ve Yamal olduğunu, ancak nihai sonuçtan farklı bir sıralamada yer aldığını açıkladı.

    "Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programında şunları söyledi: "Mbappé ya da Lamine Yamal bekliyordum, çünkü Harry Kane'de bir şeyler eksik." Aynı zamanda, seçtiği on oyuncudan 9'unun nihai sıralamada ilk on arasında yer aldığını ekledi. Díaz, oylamasının tam sıralamasını henüz açıklamadı; Mbappé'yi mi yoksa Yamal'ı mı ilk sıraya koyduğunu da belirtmedi.

    Belki tek bir gazetecinin görüşü Kane'in kazanmasının hak edilmediğine dair bir kanıt teşkil etmez, ancak sorunun bir yönünü ortaya koyuyor: Oy verenlerin, net bir matematiksel ya da istatistiksel denkleme indirgenemeyecek olan "en iyi" kavramı üzerindeki görüş ayrılığı.

    İşte gerçek sorun burada başlıyor; çünkü ödül yalnızca rakamları ödüllendirseydi, goller, asistler ve hücum katkıları doğrultusunda bir sıralama oluşturmak mümkün olurdu; yalnızca kupaları ödüllendirseydi, şampiyonluk geçmişi yeterli olurdu.

    Kurallar; belirleyici bireysel performansı, kolektif başarıları ve sportmenliği bir araya getiriyor, ancak her gazetecinin oyunu kesin biçimde belirlemek için bu kriterleri nasıl yorumladığını açıklamak zor, hatta imkânsız.

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  • 2010: Messi'nin parıltısı ve Iniesta'dan özür

    Ödülün en tartışmalı anılarından biri 2010 yılına uzanıyor. Lionel Messi, İspanya'nın Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı kazandığı bir yılın ardından Ballon d'Or'u kazanmıştı. Hollanda karşısındaki finalde galibiyet golünü atan Andrés Iniesta ikinci, Xavi Hernández ise üçüncü sırada yer almıştı.

    Messi, ödülü kazanmak için gerekçeleri bulunmayan bir oyuncu değildi; dünyanın en önde gelen yıldızlarından biriydi. Ancak sonuç, oylamanın adilliğine dair daha fazla soru işareti doğurdu; hem de mevcut kriterler benimsenmeden önce. Peki bir oyuncunun bireysel üstünlüğü ile tarihi bir takım başarısı arasında denge nasıl kurulmalıydı?

    Tartışma yalnızca bir taraftar tartışması olarak kalmadı. Dönemin "France Football" dergisi genel yayın yönetmeni Pascal Ferré, Nisan 2018'de Iniesta'ya adadığı bir makale yayımlayarak kariyeri boyunca kendisine Ballon d'Or'u vermedikleri için özür diledi.

    Ferré şunları yazdı: "Bizi bağışla Andrés." Ferré, Iniesta'nın kazananlar listesinde yer almamasını en acı veren eksikliklerden biri olarak niteledi ve "demokratik bir arıza" olarak adlandırdığı durumdan söz ederek Iniesta'nın Rusya'daki Dünya Kupası'nda sergileyeceği olağanüstü bir performansla bunu düzeltebilmesini umduğunu dile getirdi.

    Ferré, 2010 yarışını Messi'nin ardından ikinci sırada tamamlayan, ardından İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp o dönem Avrupa Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu ödülünü almasına rağmen 2012'de -Messi ve Ronaldo'nun ardından- üçüncü gelen bir oyuncuya işaret ediyordu.

    "France Football" bizzat Iniesta'nın durumunda bir "demokratik arıza"dan söz ettiyse, kamuoyunun şunu sormaya hakkı var: Sonraki reformlar, isimler ve koşullar değişse bile aynı hissin ya da aynı hatanın tekrarlanmasını önlemek için yeterli miydi?

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  • Messi'nin yokluğu tartışmaları alevlendiriyor

    Kane'in bu yılki durumu, tercih yapmanın karmaşıklığına ve seçimin hassasiyeti ile adaletine açık bir örnek sunuyor. İngiliz golcü dev bir gol istatistiğine sahipti ve Bayern'i istisnai bir yerel sezona taşımayı başardı; buna karşın Mbappe ve Yamal da yarışa, bireysel performanslarına ve Real Madrid, Barcelona ile Fransa ve İspanya milli takımlarındaki etkilerine dayanan farklı ve güçlü gerekçelerle girdi.

    Bu üçlüden çok da uzak olmayan bir noktada, Katar Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğun ardından Ballon d'Or'u kazanan Messi'nin, Arjantin'i Dünya Kupası finaline taşımasına ve Inter Miami'deki başarılarına rağmen beşinci sıraya gerilemesi, Altın Top tartışmasının yalnızca kriterlerle ilgili olmadığını, aynı zamanda anlatıların üretilmesinde ve ilginin belirli bir hikâyeye bir diğerinin aleyhine yönlendirilmesinde medya etkisiyle de ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

    İşin ilginç yanı, Messi'nin kendisinin -tıpkı Ronaldo gibi- geçmiş vesilelerde bu ivmeden yararlanmış olması, kimi vesilelerde ise medya ilgisinin rakiplerinin ortaya koyduklarıyla ne ölçüde tutarlı olduğuna dair bir tartışmayla karşılaşmış olmasıdır. Bu, onun sıralamasının haksız olduğunu kanıtlamaz; ancak bu çetrefilli dosyaya eklenen yeni ve temel bir soruyu gündeme getirir: Yarış yalnızca oyuncunun sahada ortaya koyduklarıyla mı belirlenir, yoksa medyanın öne çıkarmayı seçtiği hikâyeye dönüşebilme kabiliyetiyle mi?

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  • Tartışma bitmeyecek: En iyiyi belirleme hakkı kime ait?

    Ballon d'Or ödülünün reforme edilmesi, kazananın hak edip etmediği her tartışıldığında kuralların değiştirilmesini gerektirmiyor; hiçbir sistem takım oyununda tam bir fikir birliğini garanti edemez. Ancak kriterlerin nasıl uygulandığı konusunda daha fazla netliğe, basın oylamasının sınırları, adayların seçilme şekli ve bireysel başarı ile takım başarısı arasındaki dengenin nasıl kurulacağı üzerine ciddi bir tartışmaya ihtiyaç duyuluyor.

    Sorun, kazananın Kane ya da Messi olması değil; her sonucun, art arda gelen reformların bir türlü çözemediği bir soruyu yeniden gündeme getirmesi: Bir oyuncuyu dünyanın en iyisi yapan nedir, bunu belirleme yetkisi kimdedir ve hangi ölçüye göredir? Hele ki mevcut oylama komitesinin coğrafi olarak genişlemesi, futbol kültürlerinin farklılaşması ya da kriterlerin oy verenler arasında farklı yorumlanması söz konusuyken.

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