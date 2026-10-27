Messi'nin hikâyesi etkisini mi yitirdi? Ballon d'Or kriterleri sanık sandalyesinde

Harry Kane'in pazartesi akşamı Londra'da 2026 Altın Top'a uzanması, alışılagelmiş tartışmaların sonu olmadı; aksine o çetrefilli ve son derece hassas soruyu yeniden gündeme getirdi: Oylama sistemi gerçekten en iyiyi belirleyebiliyor mu, yoksa sonuçta yoruma açık kriterlerin yönettiği, takımsal başarıların, kişisel izlenimlerin ve medya etkisinin iç içe geçtiği bir takdir mi sunuyor?

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve Bayern Münih'in forveti, 2025-2026 sezonunda Bavyera ekibi ve ülkesinin milli takımıyla 73 gol kaydettikten ve Bayern Münih'in yerel üçlemeye uzanmasına katkı sağladıktan sonra, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın önüne geçerek ödülü kazandı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol attı.

Bu rakamlar, Kane'e hak ettiğini savunması için güçlü bir dayanak sunuyor; ancak bu rakamların oylara nasıl çevrildiği konusunu da, mevkileri, rolleri ve koşulları farklı oyuncular karşılaştırılırken her bir kriterin ağırlığının ne olacağı konusunu da tartışmaya kapatmıyor.



