Messi'nin hat-trick'inden sonra... El-Salamy, Cezayir'i küçümsemeyi reddediyor

Maçın büyük önemi ve duyguların yoğun olduğu bir Arap derbisine sahne olma ihtimaline rağmen, El-Salamy, Ürdün’ün oynayacağı futbolun kendisinin için sonucun kendisinden daha önemli olduğunu vurguladı ve oyuncularının Avusturya karşısında sergilediği büyük disipline dikkat çekti.

“Hiç sarı kart görmedik ve bu, takımımızdaki olumlu ruhu yansıtıyor” dedi.

"Sonuçtan veya başka herhangi bir şeyden daha önemli olan, sahadaki performanstır; bu sayede 'Nashami'nin onurlu bir imajını sergileyeceğiz" diye ekledi.

Son olarak, “Saha dışında biz kardeşiz ve birbirimizi seviyoruz; bu maç, kardeşler arasındaki Arap ruhunu somutlaştıracak” diye konuştu.