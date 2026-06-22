Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-AFC-KOR-JORAFP

Çeviri:

Messi'nin hat-trick'inden sonra... El-Salamy, Cezayir'i küçümsemeyi reddediyor

Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Dünya Kupası
J. Sellami
Ürdün
Cezayir
Fas

Ürdün Milli Takımı teknik direktörü Faslı Jamal El-Salamy, oyuncularının Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında hissettikleri açılış maçı heyecanı artık ortadan kalktığını belirterek, yarın Salı günü Cezayir karşısında takımının beklenen performansı sergileyeceğine olan güvenini vurguladı.

Ürdün, Dünya Kupası serüvenine Avusturya’ya 1-3 yenilerek başlarken, Cezayir ise Lionel Messi’nin golleriyle Arjantin’e 3-0 mağlup oldu.

El-Salamy, Reuters ajansı tarafından yayınlanan basın açıklamalarında, “İlk maçın yarattığı tedirginliğin artık geride kaldığını biliyoruz. Oyuncular, yeteneklerine daha fazla güveniyorlar” dedi.

"Artık daha sakinler ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair kendilerine güveniyorlar" diye ekledi.

Cemal El-Salamy, Cezayir’in Arjantin’e karşı aldığı yenilgiden abartılı sonuçlar çıkarılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Dünya şampiyonu bir takımla karşılaştılar. Cezayir milli takımı hücumda güçlü, hızlı ve yedek kadrosunda bile önemli oyunculara sahip" diye yorumladı.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saha içindeki performans, sonuçtan daha önemlidir

    Maçın büyük önemi ve duyguların yoğun olduğu bir Arap derbisine sahne olma ihtimaline rağmen, El-Salamy, Ürdün’ün oynayacağı futbolun kendisinin için sonucun kendisinden daha önemli olduğunu vurguladı ve oyuncularının Avusturya karşısında sergilediği büyük disipline dikkat çekti.

    “Hiç sarı kart görmedik ve bu, takımımızdaki olumlu ruhu yansıtıyor” dedi.

    "Sonuçtan veya başka herhangi bir şeyden daha önemli olan, sahadaki performanstır; bu sayede 'Nashami'nin onurlu bir imajını sergileyeceğiz" diye ekledi.

    Son olarak, “Saha dışında biz kardeşiz ve birbirimizi seviyoruz; bu maç, kardeşler arasındaki Arap ruhunu somutlaştıracak” diye konuştu.

    • Reklam
Dünya Kupası
Ürdün crest
Ürdün
JOR
Cezayir crest
Cezayir
ALG