Messi'nin hat-trick'inden sonra... El-Salamy, Cezayir'i küçümsemeyi reddediyor

Ürdün Milli Takımı teknik direktörü Faslı Jamal El-Salamy, oyuncularının Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında hissettikleri açılış maçı heyecanı artık ortadan kalktığını belirterek, yarın Salı günü Cezayir karşısında takımının beklenen performansı sergileyeceğine olan güvenini vurguladı.
Ürdün, Dünya Kupası serüvenine Avusturya’ya 1-3 yenilerek başlarken, Cezayir ise Lionel Messi’nin golleriyle Arjantin’e 3-0 mağlup oldu.
El-Salamy, Reuters ajansı tarafından yayınlanan basın açıklamalarında, “İlk maçın yarattığı tedirginliğin artık geride kaldığını biliyoruz. Oyuncular, yeteneklerine daha fazla güveniyorlar” dedi.
"Artık daha sakinler ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair kendilerine güveniyorlar" diye ekledi.
Cemal El-Salamy, Cezayir’in Arjantin’e karşı aldığı yenilgiden abartılı sonuçlar çıkarılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
"Dünya şampiyonu bir takımla karşılaştılar. Cezayir milli takımı hücumda güçlü, hızlı ve yedek kadrosunda bile önemli oyunculara sahip" diye yorumladı.