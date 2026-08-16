Messi için kaçan penaltının yanı sıra bir başka olumsuz not da var. La Pulga, hakemin not defterine de giriyor: 10 numara maç sırasında sarı kart görüyor ve böylece kişisel açıdan son derece zorlu bir geceyi tamamlıyor.





Nashville SC ise karakter ortaya koyarak inşa ettiği ve Messi’ye penaltı noktasından verilen büyük fırsata rağmen sonuca ulaştırdığı prestijli bir galibiyeti kutlayabilir.