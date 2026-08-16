Inter Miami için unutulması gereken bir gece oldu; takım, Nashville SC deplasmanında 4-1’lik ağır bir yenilgi aldı ve sahadan puansız ayrıldı. Javier Mascherano’nun ekibi için ilk dakikalardan itibaren zorlu geçen maçta, ev sahibi takımın golünden sonra reaksiyon gösteremeyen Inter Miami, bir yandan da Lionel Messi’nin kötü bir gece geçirmesiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
Çeviri:
Messi, kaçan penaltı ve Inter Miami'nin 4-1'lik mağlubiyeti
Nashville 1-0 öndeyken, 23. dakikada Inter Miami adına maçı hemen yeniden dengeye getirebilecek en önemli fırsat geldi. 10 numara, skora eşitliği getirme ihtimaliyle penaltı noktasına geçti, ancak vuruşunu Schwake kurtardı. Nashville kalecisi Arjantinlinin vuruş köşesini sezdi ve böylece sahneye çıkarak ev sahibi ekibi önde tutmayı başardı.
Maçın gidişatını değiştirebilecek bu an, bunun yerine Inter Miami için bir başka ağır darbeye dönüştü. Ev sahibi ekip üstünlüğünü korumayı başardı ve ikinci yarıda farkı iyice açarak maçı 4-1 tamamladı.
Messi için kaçan penaltının yanı sıra bir başka olumsuz not da var. La Pulga, hakemin not defterine de giriyor: 10 numara maç sırasında sarı kart görüyor ve böylece kişisel açıdan son derece zorlu bir geceyi tamamlıyor.
Nashville SC ise karakter ortaya koyarak inşa ettiği ve Messi’ye penaltı noktasından verilen büyük fırsata rağmen sonuca ulaştırdığı prestijli bir galibiyeti kutlayabilir.
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