Messi’den son haber: Arjantin’in resmi ilk 11’i

Lionel Scaloni, Messi’yi ilk 11’de tercih etti: Arjantinli süper yıldız, Arjantin’i son kez sahaya kaptan olarak çıkaracak; ona, Arjantin’i yeniden dünyanın zirvesine taşıyan dönemin birçok önemli ismi eşlik edecek. Diğer tarafta ise Benin, kendi rolünü oynamaya ve mücadelenin mümkün olduğunca çekişmeli geçmesini sağlamaya çalışacak, ancak tüm gözlerin 10 numaranın üzerinde olacağının farkında.









ARJANTİN (4-3-3): Emiliano Martínez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Lautaro, Messi. Teknik direktör: Scaloni.



