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messiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Messi’den son haber: Arjantin’in resmi ilk 11’i

L. Messi
Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları

İtalya saatiyle 01.00'de Buenos Aires'te Arjantin-Benin oynanacak; bu, Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son maç olacak.

Arjantin futbol tarihine geçmeye aday bir gece. Buenos Aires’teki Monumental’de Arjantin, özel bir anlam taşıyan hazırlık maçında Benin ile karşılaşıyor; bu karşılaşma, Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı formasıyla geçirdiği serüvenin son bölümü olmaya hazırlanıyor. 10 numara, 20 yılı aşkın sürenin ardından Arjantinli taraftarlara son kez veda etmeye hazırlanıyor.


Kaptanın etrafında şekillenen bir gece; kendi halkının önünde onurlandırılıyor. Maçın başlama saati yerel saatle 20.00, İtalya’da ise 01.00 olarak belirlendi. Sonucun, vedanın yarattığı duygunun karşısında kaçınılmaz olarak ikinci planda kaldığı bir karşılaşma olacak.


  • Arjantin'in muhtemel 11'i

    Lionel Scaloni, Messi’yi ilk 11’de tercih etti: Arjantinli süper yıldız, Arjantin’i son kez sahaya kaptan olarak çıkaracak; ona, Arjantin’i yeniden dünyanın zirvesine taşıyan dönemin birçok önemli ismi eşlik edecek. Diğer tarafta ise Benin, kendi rolünü oynamaya ve mücadelenin mümkün olduğunca çekişmeli geçmesini sağlamaya çalışacak, ancak tüm gözlerin 10 numaranın üzerinde olacağının farkında.



    ARJANTİN (4-3-3): Emiliano Martínez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Lautaro, Messi. Teknik direktör: Scaloni.


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