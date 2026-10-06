Messi’den son haber: Arjantin’in resmi ilk 11’i

Arjantin futbol tarihine geçmeye aday bir gece. Buenos Aires’teki Monumental’de Arjantin, özel bir anlam taşıyan hazırlık maçında Benin ile karşılaşıyor; bu karşılaşma, Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı formasıyla geçirdiği serüvenin son bölümü olmaya hazırlanıyor. 10 numara, 20 yılı aşkın sürenin ardından Arjantinli taraftarlara son kez veda etmeye hazırlanıyor.
Kaptanın etrafında şekillenen bir gece; kendi halkının önünde onurlandırılıyor. Maçın başlama saati yerel saatle 20.00, İtalya’da ise 01.00 olarak belirlendi. Sonucun, vedanın yarattığı duygunun karşısında kaçınılmaz olarak ikinci planda kaldığı bir karşılaşma olacak.