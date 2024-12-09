Kylian Mbappe Real Madrid 2024Getty Images
Parshva Shah ve Can Özer

Meslektaşından Kylian Mbappe'yi yerin dibine sokan sözler

La LigaK. MbappeJ. IlicicReal MadridC. Ronaldo

Kylian Mbappe, Real Madrid'deki yeni rolünde zorlanıyor ve Josip Ilicic onun Cristiano Ronaldo'nun mirasını taklit edemeyeceğine inanıyor.

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  • Ilicic, Mbappe hakkında konuştu
  • Ronaldo'nun mirasına ulaşamayacağına inanıyor
  • Fransız oyuncunun neden zorluklarla mücadele ettiğini açıkladı
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