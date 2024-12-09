Meslektaşından Kylian Mbappe'yi yerin dibine sokan sözler

Getty ImagesParshva Shah ve Can ÖzerMeslektaşından Kylian Mbappe'yi yerin dibine sokan sözlerLa LigaK. MbappeJ. IlicicReal MadridC. RonaldoKylian Mbappe, Real Madrid'deki yeni rolünde zorlanıyor ve Josip Ilicic onun Cristiano Ronaldo'nun mirasını taklit edemeyeceğine inanıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaIlicic, Mbappe hakkında konuştuRonaldo'nun mirasına ulaşamayacağına inanıyorFransız oyuncunun neden zorluklarla mücadele ettiğini açıkladıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱